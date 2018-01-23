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الثلاثاء، 23 يناير 2018 02:47 م
خالد صلاح
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سفير بيلاروسيا بالقاهرة يبحث مع مساعد وزير الخارجية التعاون الثنائى

الثلاثاء، 23 يناير 2018 12:53 م
سفير بيلاروسيا بالقاهرة يبحث مع مساعد وزير الخارجية التعاون الثنائى وزارة الخارجية ـ صورة أرشيفية


(أ ش أ)
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بحث سفير بيلاروسيا بالقاهرة سيرجى راتشكوف مع مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية والاتفاقيات الدولية أحمد فاروق القضايا المتعلقة بتحسين الإطار القانونى للعلاقات بين البلدين وسبل تسيير النظر فى مسودة الاتفاقيات.

وقال راتشكوف - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، إنه سلم إلى فاروق صكوك التصديق على اتفاقيات (تسليم المجرمين، والمساعدة القانونية المتبادلة فيما يتعلق بالمسائل المدنية والتجارية).


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