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سعر اليورو اليوم الثلاثاء 23-1-2018

الثلاثاء، 23 يناير 2018 11:52 ص
سعر اليورو اليوم الثلاثاء 23-1-2018 اليورو الأوروبى


كتبت- هبة حسام
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شهدت العملة الأوروبية ارتفاعاً طفيفاً فى سعر الشراء خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 23-1-2018، فيما استقر سعر البيع بها عند سعر ختام تعاملات الأمس، وبحسب آخر تحديثات البنك الأهلى الآن، سجل سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، 21.57 جنيه للشراء، و 21.78 جنيه للبيع.

 

سعر عملة اليورو
سعر عملة اليورو

 

وفى عدد مختلف من البنوك العاملة فى السوق المصرى، جاء سعر اليورو  اليوم، كالتالى...

 

سعر اليورو فى البنك المركزى
 

21.6194 جنيه للشراء

21.7454 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
 

21.57 جنيه للشراء

21.78 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك مصر
 

 21.61 للشراء

21.77  للبيع

 

صرف اليورو
صرف اليورو

 

سعر اليورو فى بنك القاهرة
 

21.60  للشراء

21.78 جنيه للبيع

 

 سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
 

21.57 للشراء

 21.78 للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
 

21.60 للشراء

21.76 للبيع

 

سعر اليورو اليوم
سعر اليورو اليوم

 

 

 


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