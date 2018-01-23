سعر اليورو اليوم الثلاثاء 23-1-2018

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 23-1-2018الثلاثاء، 23 يناير 2018 11:52 ص
اليورو الأوروبى
كتبت- هبة حسام
إضافة تعليق
شهدت العملة الأوروبية ارتفاعاً طفيفاً فى سعر الشراء خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 23-1-2018، فيما استقر سعر البيع بها عند سعر ختام تعاملات الأمس، وبحسب آخر تحديثات البنك الأهلى الآن، سجل سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، 21.57 جنيه للشراء، و 21.78 جنيه للبيع.
سعر عملة اليورو
وفى عدد مختلف من البنوك العاملة فى السوق المصرى، جاء سعر اليورو اليوم، كالتالى...
سعر اليورو فى البنك المركزى
21.6194 جنيه للشراء
21.7454 جنيه للبيع
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
21.57 جنيه للشراء
21.78 جنيه للبيع
سعر اليورو فى بنك مصر
21.61 للشراء
21.77 للبيع
صرف اليورو
سعر اليورو فى بنك القاهرة
21.60 للشراء
21.78 جنيه للبيع
سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
21.57 للشراء
21.78 للبيع
سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
21.60 للشراء
21.76 للبيع
سعر اليورو اليوم
إضافة تعليق
من "زلات اللسان" إلى "دعوات القتل".. كيف تطور منهج الإخوان التكفيرى منذ 25يناير إلى اليوم.. بدأ بتحويل استفتاء مارس2011 إلى معركة إيمان وكفر وانتهى بتكفير من يسمع "تسلم الإيادى".. ودعوات لقتل الضباط والإعلاميين
مختار نوح يرصد جرائم الإخوان منذ 25يناير فى حوار خاص لـ"اليوم السابع".. ويؤكد:الجماعة بعد ثورة 30يونيو طبقت نظرية إسقاط مصر شعبا وحكما بالتعاون مع جهات خارجية.. وتعاملت مع المصريين بشعار "أنا والطوفان من بعدى"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة