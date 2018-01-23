سجينات القناطر يتبرعن بأموال مكاسب أعمالهن الإنتجاية لصندوق تحيا مصر

سجينات القناطر يتبرعن بأموال مكاسب أعمالهن الإنتجاية لصندوق تحيا مصرالثلاثاء، 23 يناير 2018 01:54 م
سجينات القناطر
كتب محمود عبد الراضى
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أعلنت سجينات القناطر تبرعهن بقيمة المبالغ المالية التي يحصلوا عليها نتيجة عملهن في السجن في صناعة المفروشات لصالح صندوق تحيا مصر.
وقالت السجينات ، إن الدولة لم تبخل علينا فى شيء، ووفرت لنا كافة الإمكانيات ومنظومة علاج كبيرة في السجون، ومن ثم قررنا دعم بلادنا والتبرع لصندوق تحيا مصر.
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