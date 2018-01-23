سجينات القناطر يتبرعن بأموال مكاسب أعمالهن الإنتجاية لصندوق تحيا مصر





كتب محمود عبد الراضى

أعلنت سجينات القناطر تبرعهن بقيمة المبالغ المالية التي يحصلوا عليها نتيجة عملهن في السجن في صناعة المفروشات لصالح صندوق تحيا مصر.

وقالت السجينات ، إن الدولة لم تبخل علينا فى شيء، ووفرت لنا كافة الإمكانيات ومنظومة علاج كبيرة في السجون، ومن ثم قررنا دعم بلادنا والتبرع لصندوق تحيا مصر.