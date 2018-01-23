رجل يطعن عشيق زوجته بعد ضبطه فى أحضانها على فراش الزوجية بدمياط

رجل يطعن عشيق زوجته بعد ضبطه فى أحضانها على فراش الزوجية بدمياطالثلاثاء، 23 يناير 2018 02:11 ص
حبس ـ صورة أرشيفية
دمياط عبده عبد البارى
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ألقت مباحث مركز شرطة الزرقا بمحافظة دمياط، القبض على "أ.خ" نقاش، والمتهم بطعن "ع. ا"، قشرجى بسكين، ما أسفر إلى تعرضه لإصابات خطيرة.
وأمام الرائد محمد معوض رئيس مباحث مركز شرطة الزرقا، اعترف الزوج أنه أثناء عودته لمنزله بقرية دقهلة مركز الزرقا، وجد زوجته فى أحضان المجنى عليه على فراشه، فقام بالتوجه إلى المطبخ وأحضر سكينا وقام بالاعتداء عليهما بالضرب، فتمكنت زوجته من الفرار، بينما تمكن من طعن المجنى عليه.
تم ضبط الزوج المتهم، واقتياده لمركز شرطة الزرقا، فيما نقلت سيارة الإسعاف المتهم إلى مستشفى دمياط التخصصى، ووصف حالته بالخطرة .
وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات مع الزوج .
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