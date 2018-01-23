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"راية القابضة" تتقدم بمستندات زيادة رأس مالها بقيمة 125 مليون جنيه

الثلاثاء، 23 يناير 2018 08:17 م
"راية القابضة" تتقدم بمستندات زيادة رأس مالها بقيمة 125 مليون جنيه مقر البورصة المصرية بالقرية الذكية


كتب هانى الحوتى
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أعلنت إدارة البورصة، عن تقدم شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 504.6 مليون جنيه إلى 630.6 مليون جنيه بزيادة قدرها 125.96 مليون جنيه.
 
موزعة على عدد 25.2 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم الواحد ممولة من الأرباح المرحلة بعد توزيع أرباح عام 2016 و الظاهرة بالمركز المالى للشركة فى 31-12-2016.
 
وأضافت البورصة المصرية، أن المستدات المقدمة من الشركة جارى فحصها واستكمالها و عرضها على لجنة القيد.
 

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