"راية القابضة" تتقدم بمستندات زيادة رأس مالها بقيمة 125 مليون جنيه

"راية القابضة" تتقدم بمستندات زيادة رأس مالها بقيمة 125 مليون جنيهالثلاثاء، 23 يناير 2018 08:17 م
مقر البورصة المصرية بالقرية الذكية
كتب هانى الحوتى
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أعلنت إدارة البورصة، عن تقدم شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 504.6 مليون جنيه إلى 630.6 مليون جنيه بزيادة قدرها 125.96 مليون جنيه.
موزعة على عدد 25.2 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم الواحد ممولة من الأرباح المرحلة بعد توزيع أرباح عام 2016 و الظاهرة بالمركز المالى للشركة فى 31-12-2016.
وأضافت البورصة المصرية، أن المستدات المقدمة من الشركة جارى فحصها واستكمالها و عرضها على لجنة القيد.
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