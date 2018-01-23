رئيس وزراء لبنان يأمر المؤسسات الحكومية بخفض 20% فى ميزانيات 2018

رئيس وزراء لبنان يأمر المؤسسات الحكومية بخفض 20% فى ميزانيات 2018الثلاثاء، 23 يناير 2018 02:42 م
سعد الحريرى
رويترز
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قال رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، اليوم الثلاثاء، إن على جميع المؤسسات الحكومية خفض ميزانياتها لعام 2018 بنسبة 20% فى إطار إجراءات تقشف.
وقال بيان لمكتب الحريرى إنه يجب خفض التكاليف بما يتماشى مع سياسة ترشيد الإنفاق والسيطرة على الأوضاع المالية العامة.
من جانبه قال الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون إن لبنان يشارك بفعالية فى الجهود العالمية الهادفة الى مكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال من خلال مصرفه المركزى والسلطات المالية المختصة ، وذلك وفق المعايير والقوانين الدولية المعتمدة.
وشدد عون على أن المؤسسات الأمنية اللبنانية ساهرة على ملاحقة الخلايا الارهابية النائمة بعد الهزيمة التى ألحقها الجيش بتنظيم "داعش" فى الجرود اللبنانية ، وأن العمليات الأمنية الاستباقية أثبتت جدواها.
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