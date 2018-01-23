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الثلاثاء، 23 يناير 2018 02:47 م
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رئيس محكمة النقض يرسل برقية تهنئة لوزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة

الثلاثاء، 23 يناير 2018 02:20 م
رئيس محكمة النقض يرسل برقية تهنئة لوزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار


القاهرة (أ ش أ)
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بعث المستشار مجدى أبو العلا رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، ببرقية تهنئة إلى وزير الداخلية مجدى عبد الغفار، بمناسبة احتفالات عيد الشرطة، معربا عن تمنياته بدوام التعاون بين القضاء والشرطة لتحقيق العدالة والأمن والأمان للشعب المصرى.

وجاء بنص البرقية "يسعدنى أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن رجال القضاء بأسمى آيات التهنئة والتمنيات لسيادتكم بمناسبة احتفالات عيد الشرطة الذى يمثل علامة من العلامات البارزة فى تاريخ مصرنا الحبيبة، داعيا المولى عز وجل أن يوفقكم ورجالكم البواسل فى أداء المهام الأمنية الجسام لتحقيق الأمن للبلاد والقضاء على الإرهاب الأسود، وأن يسدد خطاكم فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، ورحم الله شهداءكم شهداء الوطن الغالي، متمنيا دوام التعاون بين القضاء والشرطة المصرية لتحقيق العدالة والأمن والأمان لشعبنا العريق. 


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