رئيس جامعة كفر الشيخ يتابع أول امتحان بمعهد علوم وتكنولوجيا النانو





كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقد الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفرالشيخ، سير عملية الامتحانات لطلاب الدراسات العليا "الماجستير- الدكتوراه" بمعهد علوم وتكنولوجيا النانو، والتى تُجرى لأول مرة وتبدأ اليوم الثلاثاء، رافقه خلالها الدكتور على أبوشوشة، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما استمع "القمري" إلى الطلبة وملاحظاتهم حول طبيعة الاسئلة ومدتها والأجواء التى تجرى فيها الامتحانات اضافة إلى مقترحاتهم حيث أكد سيادته على ضرورة توفير الأجواء الامتحانية المريحة والهادئة للطلبة وتأمين كافة المستلزمات الامتحانية فى سبيل نجاح سير الامتحانات بشكل يخدم المسيرة التعليمية والتربوية والوطنية عموماً.