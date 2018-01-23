رئيس جامعة طنطا : بابى مفتوح للجميع دون استثناء

الغربية - احمد زيادة

ناشد الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا كافة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وكافة العاملين بالجامعة ،بضرورة الاصطفاف من أجل النهوض بجامعة طنطا في المرحلة القادمة، مؤكداً أن الارتقاء بالجامعة مسؤولية مشتركة يتحملها الجميع .

وأشار " سبع " أن بابه مفتوح للجميع دون استثناء ، جاء ذلك خلال استقباله للحشود التى توافدت على مكتبه لتقديم التهاني ،بمناسبة تعيينه رئيساً لجامعة طنطا ونيله ثقة القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

شارك الدكتور مجدي عبد الرؤوف سبع رئيس جامعة طنطا ، اليوم اجتماع مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والذي عُقد اليوم بمقر إدارة الجامعة برئاسة الدكتورمحمد أحمد ضبعون نائب رئيس الجامعة وحضور وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

من جانبه أشاد رئيس الجامعة بما حققه القطاع خلال الفترة الماضية وبالجهود التي بذلها الدكتور ضبعون بصفته رئيساً للقطاع تفعيلاً لدور الجامعة في خدمة قرى ومراكز محافظة الغربية ، مؤكداً أنه مثال يحتذى به في النشاط والحيوية والحرص الدائم على مصلحة الجامعة.

وأوضح الدكتور "سبع" أنه يسعى إلى تغيير الصورة النمطية للجامعة بوسائل الإعلام المختلفة ، مضيفاً أنه يضع أعضاء هيئة التدريس على رأس أولوياته ، مناشداً جميع العاملين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة بضرورة التكاتف خلال المرحلة القادمة لوضع جامعة طنطا في المكانة التي تليق بها بين الجامعات المصرية ، مؤكداً أن أي قرار سيتم اتخاذه على مستوى إدارات الجامعة لا يمكن تأجيله أو إرجائه ما دام القرار صحيحاً ويصب في مصلحة الجامعة.