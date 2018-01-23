رئيس جامعة طنطا : بابى مفتوح للجميع دون استثناء

رئيس جامعة طنطا : بابى مفتوح للجميع دون استثناءالثلاثاء، 23 يناير 2018 06:53 م
الغربية - احمد زيادة
شارك الدكتور مجدي عبد الرؤوف سبع رئيس جامعة طنطا ، اليوم اجتماع مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والذي عُقد اليوم بمقر إدارة الجامعة برئاسة الدكتورمحمد أحمد ضبعون نائب رئيس الجامعة وحضور وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .
من جانبه أشاد رئيس الجامعة بما حققه القطاع خلال الفترة الماضية وبالجهود التي بذلها الدكتور ضبعون بصفته رئيساً للقطاع تفعيلاً لدور الجامعة في خدمة قرى ومراكز محافظة الغربية ، مؤكداً أنه مثال يحتذى به في النشاط والحيوية والحرص الدائم على مصلحة الجامعة.
وأوضح الدكتور "سبع" أنه يسعى إلى تغيير الصورة النمطية للجامعة بوسائل الإعلام المختلفة ، مضيفاً أنه يضع أعضاء هيئة التدريس على رأس أولوياته ، مناشداً جميع العاملين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة بضرورة التكاتف خلال المرحلة القادمة لوضع جامعة طنطا في المكانة التي تليق بها بين الجامعات المصرية ، مؤكداً أن أي قرار سيتم اتخاذه على مستوى إدارات الجامعة لا يمكن تأجيله أو إرجائه ما دام القرار صحيحاً ويصب في مصلحة الجامعة.
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