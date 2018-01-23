رئيس جامعة القاهرة يحيل واقعة سرقة المخطوطات الآثرية بالمكتبة للنيابة

أحال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، واقعة سرقة المخطوطات الآثرية بالمكتبة التراثية بالجامعة والتى حدثت منذ قرابة عام، إلى النيابة العامة.

كما أحال رئيس جامعة القاهرة 9 من الموظفين العاملين بالمكتبة التراثية إلى التحقيق بالإدارة المركزية للشئون القانونية بالجامعة.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت، قد أصدر قرارات بتشكيل ثلاث لجان تختص بجرد وتسجيل كافة الأملاك والمقتنيات الآثرية والتاريخية والمخطوطات فى عموم مكتبات الجامعة ومتاحفها.

كما شكل رئيس جامعة القاهرة، لجنة أخرى تختص بتطوير المكتبة التراثية ووضع أنظمة مراقبة بأماكن تواجد المقتنيات الآثرية.