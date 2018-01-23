رئيس جامعة القاهرة يحيل واقعة سرقة المخطوطات الآثرية بالمكتبة للنيابة

رئيس جامعة القاهرة يحيل واقعة سرقة المخطوطات الآثرية بالمكتبة للنيابةالثلاثاء، 23 يناير 2018 10:47 م
الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهر
كتب وائل ربيعى
إضافة تعليق
أحال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، واقعة سرقة المخطوطات الآثرية بالمكتبة التراثية بالجامعة والتى حدثت منذ قرابة عام، إلى النيابة العامة.
كما أحال رئيس جامعة القاهرة 9 من الموظفين العاملين بالمكتبة التراثية إلى التحقيق بالإدارة المركزية للشئون القانونية بالجامعة.
وكان الدكتور محمد عثمان الخشت، قد أصدر قرارات بتشكيل ثلاث لجان تختص بجرد وتسجيل كافة الأملاك والمقتنيات الآثرية والتاريخية والمخطوطات فى عموم مكتبات الجامعة ومتاحفها.
كما شكل رئيس جامعة القاهرة، لجنة أخرى تختص بتطوير المكتبة التراثية ووضع أنظمة مراقبة بأماكن تواجد المقتنيات الآثرية.
إضافة تعليق
من "زلات اللسان" إلى "دعوات القتل".. كيف تطور منهج الإخوان التكفيرى منذ 25يناير إلى اليوم.. بدأ بتحويل استفتاء مارس2011 إلى معركة إيمان وكفر وانتهى بتكفير من يسمع "تسلم الإيادى".. ودعوات لقتل الضباط والإعلاميين
مختار نوح يرصد جرائم الإخوان منذ 25يناير فى حوار خاص لـ"اليوم السابع".. ويؤكد:الجماعة بعد ثورة 30يونيو طبقت نظرية إسقاط مصر شعبا وحكما بالتعاون مع جهات خارجية.. وتعاملت مع المصريين بشعار "أنا والطوفان من بعدى"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة