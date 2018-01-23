رئيس جامعة الأزهر يكرم مديرة مستشفى الزهراء لأدائها المتميز تجاه المرضى

كرم الدكتور محمد حسين المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، الدكتورة سبيلة جمعة، أستاذ الباطنة والروماتيزم والمناعة بكلية طب بنات الأزهر ومدير عام مستشفى الزهراء الجامعى، لتعاونها الدائم والمستمر ولأدائها المتميز وجهودها المخلصة وتفانيها فى أداء رسالتها الطبية نحو المرضى فى شتى ربوع الجمهورية.