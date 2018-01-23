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رئيس جامعة الأزهر يكرم مديرة مستشفى الزهراء لأدائها المتميز تجاه المرضى

الثلاثاء، 23 يناير 2018 12:42 ص
رئيس جامعة الأزهر يكرم مديرة مستشفى الزهراء لأدائها المتميز تجاه المرضى رئيس جامعة الأزهر يكرم مديرة مستشفى الزهراء


كتب لؤى على
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كرم الدكتور محمد حسين المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، الدكتورة سبيلة جمعة، أستاذ الباطنة والروماتيزم والمناعة بكلية طب بنات الأزهر ومدير عام مستشفى الزهراء الجامعى، لتعاونها الدائم والمستمر ولأدائها المتميز وجهودها المخلصة وتفانيها فى أداء رسالتها الطبية نحو المرضى فى شتى ربوع الجمهورية.
 
 
 

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