رئيس تيار الحكمة العراقى: إجراء الانتخابات فى موعدها ضرورة لحفظ الانتصارات





أ ش أ

أكد رئيس تيار الحكمة العراقى، عمار الحكيم، أن إجراء الانتخابات فى موعدها المحدد شهر مايو المقبل، يعد عاملا أساسا للحفاظ على الانتصارات التى حققها الجيش والشعب العراقى.

وأعرب مكتب الحكيم، فى بيان، أوردته قناة السومرية نيوز، اليوم الثلاثاء، عن تفاءله بالتحالفات الوطنية التى جرت بين الكتل السياسية لتشكيل حكومة وطنية، مناشدا المجتمع الدولى إلى دعم العراق فى ملف إعادة النازحين إلى ديارهم وتوفير ظروف استقرارهم للمشاركة فى الانتخابات واختيار ممثليهم.

وأوضح البيان، أن تصريحات الحكيم جاءت خلال استقباله اليوم لمساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية ميروسلاف ينتشا، برفقة ممثل الأمين العام فى بغداد، يان كوبيتش، مشيرا إلى أن الحكيم وينتشا بحثا الدعم الذى يحتاجه العراق فى مؤتمر المانحين المرتقب الذى تستضيفه الكويت الشهر المقبل، مضيفًا أن العراق انتصر بالتحدى العسكرى مع داعش الإرهابى وانتصر فى تحدى الوحدة الوطنية وانتصر مجتمعيا عندما تغلب الشعب على الطائفية والنزعات الضيقة، مؤكدا أن العراق بحاجة لترسيخ الوئام المجتمعى والاستقرار السياسى مما يتطلب المضى بالمشروع.

من جهته، أبدى ينتشا تضامن الأمم المتحدة مع ملف النازحين وضرورة عودتهم إلى ديارهم ومشاركتهم فى الانتخابات وإعمار المدن، معربا عن دعم الأمم المتحدة للعراق فى مؤتمر المانحين المرتقب فى الكويت، وقد عاد نحو 50% من النازحين إلى مناطقهم المحررة وفقا لإعلان مجلس الوزراء، لافتة إلى أن توجيهات رئيس الحكومة حيدر العبادى أكدت على ضمان توفير الخدمات الأساسية فى تلك المناطق.