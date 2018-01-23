رئيس الوزراء اليمنى يشيد بدور القبائل اليمنية فى رفض المشروع الإيرانى





عدن (أ ش أ)

أشاد رئيس مجلس الوزراء اليمنى الدكتور أحمد بن دغر اليوم الثلاثاء، بدور القبائل اليمنية التى رفضت المشروع الإيرانى وقاتلت الميليشيات الحوثية، داعيا الجميع إلى تأييد الشرعية والمشروع الوطنى الذى اتفق عليه اليمنيون فى مؤتمر الحوار الوطنى.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بأن تصريحات بن دغر جاءت على هامش استقباله اليوم فى عدن عضو مجلس النواب، رئيس مصلحة شئون القبائل الشيخ بكيل ناجى الصوفى.

ونوه بن دغر بأهمية تكاتف جميع أبناء الوطن لتحرير جميع المناطق من قبضة الميليشيات الحوثية.

من جانبه أكد رئيس مصلحة شئون القبائل وقوفهم إلى جانب الشرعية ممثلة فى رئيس الجمهورية الرئيس عبد ربه منصور هادى.