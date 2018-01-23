رئيس الوزراء العراقى يتوجه إلى سويسرا للمشاركة فى منتدى دافوس الاقتصادى





بغداد (أ ش أ)

أعلن المكتب الإعلامى لرئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، أن الأخير توجه إلى سويسرا للمشاركة فى منتدى دافوس الاقتصادى.

وقال المكتب فى بيان، أوردته قناة (السومرية نيوز) مساء اليوم الثلاثاء، إن رئيس مجلس الوزراء توجه إلى سويسرا للمشاركة بالمنتدى الاقتصادى العالمى فى دافوس.

ومنتدى دافوس الاقتصادى هو منظمة دولية غير ربحية منوطة بتطوير العالم عن طريق تشجيع الأعمال إلى جانب قضايا إنسانية وسياسية وتأسس على يد أستاذ الأعمال شواب عام 1971 بسويسرا.