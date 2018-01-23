رئيس "الحرف اليدوية" يوزع الجوائز على الفائزين بمسابقة "مصاغ".. صور

رئيس "الحرف اليدوية" يوزع الجوائز على الفائزين بمسابقة "مصاغ".. صورالثلاثاء، 23 يناير 2018 05:17 م
تكريم الفائزين بمسابقة مصاغ
كتبت: دانه الحديدى
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ترأس مسعد عمران، رئيس غرفة صناعة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، لجنة توزيع جوائز الفائزين بالدورة الثالثة من مسابقة "مصاغ"، الخاصة بتصميم الحلى، والتى عقدت تحت رعاية الغرفة، بهدف دعم المتدربين فى مجالات الحلى وتطوير القطاع.
جانب من التكريم
وضمت لجنة توزيع الجوائز محمد سمير رئيس شعبة الحلى بغرفة صناعة الحرف اليدوية، ونرمين الدمراداش نائب رئيس الشعبة، والدكتور كرم مسعد ممثل كليه التربية النوعية.
لجنة تكريم الفائزين
وينتمى الطلاب المكرمين إلى مجموعة من المهن المختلفة، حيث يمثلون نوعية جديدة فى الراغبين فى احتراف العمل الفنى بناء على الهواية وليس فقط على الدراسة، والتى تعد آلية جديدة تنتهجها الغرفة فى تعزيز قيمة الحرف اليدوية خلال الفترة المقبلة.
صورة تذكارية للفائزين بالمسابقة
وفى سياق متصل، تنظم الغرفة، الأحد المقبل، معرض لمنتجات الحرف اليدوية لموظفى بمركز تكنولوجيا الفلزات بالتبيين منتجات الحرف اليدوية، بهدف تسويق منتجات أعضاء الغرفة.
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