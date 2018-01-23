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رئيس "الاتفاقات التجارية" يترأس مؤتمر الترويج لانجازات مؤسسات العمل العربى

الثلاثاء، 23 يناير 2018 04:06 م
رئيس "الاتفاقات التجارية" يترأس مؤتمر الترويج لانجازات مؤسسات العمل العربى مؤتمر الترويج لانجازات مؤسسات العمل العربى المشترك


كتب إسلام سعيد
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ترأس سعيد عبد الله  رئيس قطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية  أعمال جلسة العمل السابعة بعنوان " التجارب والممارسات الناجحة لمؤسسات العمل العربى المشترك"  خلال المؤتمر الاعلامى الأول للترويج لانجازات وأنشطة مؤسسات العمل العربى المشترك.

وبحسب قطاع الاتفاقات التجارية، فإن عقد هذا المؤتمر جاء إطار الترويج لأنشطة المنظمات العربية المتخصصة والتعريف بالدور الذي تقوم بهذه المنظمات والخدمات التي تقدمها كبيوت خبرة عربية وأذرع فنية لجامعة الدول العربية بما يخدم العمل العربي المشترك.

وأضاف القطاع فى بيان له، أنه تم تشكل المنظمات العربية المتخصصة جزءاً مهماً وأساسياً من منظومة العمل العربي المشترك ومن البنيان المؤسسي للعمل الاقتصادي العربي وركناً اساسياً من أركان هذا البنيان فهي بالإضافة إلى أنها بيوت خبرة وظيفتها الأساسية أن تقدم للدول العربية ما لديها من معرف مختلفة في مجال اختصاصاتها.

وأشار قطاع الاتفاقيات التجارية إلى أن المنظمات العربية تضطلع بمهمة البناء التنموي لمنظومة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية في الإطار الكلي للاقتصاد العربي المشترك.

وتضمنت الجلسة السابعة استعراض للمارسات والتجارب الناجحة لكل من الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وجامعة نايف العربية للعلوم الامنية واتحادات الإذاعات العربية.

 

2
المنظمات العربية المتخصصة 

 

3
جانب من مؤتمر الترويج لانجازات مؤسسات العمل العربى المشترك

 

4
مؤتمر الترويج لانجازات مؤسسات العمل العربى المشترك

 

سعيد عبد الله
سعيد عبد الله

 

 


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