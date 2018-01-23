video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 23 يناير 2018 02:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 23/1/2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الثلاثاء، 23 يناير 2018 12:00 ص
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 23/1/2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية الطقس - أرشيفية


كتب محمود راغب
إضافة تعليق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس مائل للبرودة شمالا حتى الوجه البحرى والقاهرة معتدل جنوبا نهارا شديد البرودة ليلا، كما يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء ويستمر نشاط الرياح الشمالية الغربية على شمال البلاد.

 كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى مناطق من الوجه البحرى.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطربة جدا وارتفاع الموج فيه من 3 أمتار إلى 3.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

 

الصغرى العظمى

القاهرة 13 18

وسط الدلتا 10 18

الإسكندرية 12 17

بلطيم 11 18

مطروح 10 17

السلوم 09 16

سيوة 10 17

بورسعيد 13 19

دمياط 12 18

العريش 09 19

رفح 08 18

الإسماعيلية 10 19

السويس 10 19

رأس سدر 12 20

نخل 06 18

نويبع 15 19

طابا 13 19

كاترين 05 13

الطور 11 20

شرم الشيخ 14 23

الغردقة 12 23

مرسى علم 14 23

الفيوم 10 19

بنى سويف 08 19

المنيا 07 19

أسيوط 07 19

سوهاج 08 20

قنا 08 20

الأقصر 07 21

أسوان 09 22

أبوسمبل 08 22

الوادى الجديد 05 22

شلاتين 15 25

ابو رماد 15 24

راس حدربة 14 24

حلايب 16 23

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 21 33

المدينة 12 26

الرياض 11 25

المنامة 16 21

أبوظبى 14 23

الدوحة 15 22

الكويت 09 22

دمشق 04 13

بيروت 13 17

عمان 06 13

القدس 07 13

غزة 13 19

بغداد 04 13

مسقط 18 24

صنعاء 05 24

الخرطوم 15 31

طرابلس 12 18

تونس 09 18

الجزائر 10 18

الرباط 08 17

نواكشوط 14 29

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 01 06

اسطنبول 02 07

اسلام اباد 04 20

نيودلهى 08 21

جاكرتا 24 30

بكين -11 -04

كوالامبور 23 31

طوكيو -02 05

أثينا 05 10

روما 04 16

باريس 07 12

مدريد 01 11

برلين -01 03

لندن 05 10

مونتريال -06 -03

موسكو -13 -07

نيويورك -01 04

واشنطن 05 14

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية الخميس و الجمعة

الطقس

اخبار الطقس

حالة الطقس

الطقس اليوم

درجات الحرارة

درجة الحرارة



لا تفوتك
السجن 3 سنوات للشاب المتسبب فى حادث كوبرى ستانلى

السجن 3 سنوات للشاب المتسبب فى حادث كوبرى ستانلى

السيسي يستقبل رئيس الاستخبارات الفرنسية ويؤكد خصوصية العلاقات بين البلدين

السيسي يستقبل رئيس الاستخبارات الفرنسية ويؤكد خصوصية العلاقات بين البلدين

نتيجة ثالث أيام تلقى أوراق المرشحين للرئاسة: لم يتقدم أحد.. الهيئة الوطنية للانتخابات: حصر عدد القضاة واللجان الفرعية بشمال سيناء.. و814 ألف تأييد لـ23 اسما.. وإغلاق باب تلقى طلبات المنظمات لمتابعة الانتخابات

نتيجة ثالث أيام تلقى أوراق المرشحين للرئاسة: لم يتقدم أحد.. الهيئة الوطنية للانتخابات: حصر عدد القضاة واللجان الفرعية بشمال سيناء.. و814 ألف تأييد لـ23 اسما.. وإغلاق باب تلقى طلبات المنظمات لمتابعة الانتخابات

"الإسكان" تطرح 18 ألف وحدة سكنية للمصريين بالخارج فى 11 محافظة.. فتح باب الحجز 4 فبراير المقبل.. ورئيس صندوق التمويل الاجتماعى: عدم الاستفادة بقطعة أرض أو شقة بـ"دار مصر" أبرز شروط الحجز (صور)

"الإسكان" تطرح 18 ألف وحدة سكنية للمصريين بالخارج فى 11 محافظة.. فتح باب الحجز 4 فبراير المقبل.. ورئيس صندوق التمويل الاجتماعى: عدم الاستفادة بقطعة أرض أو شقة بـ"دار مصر" أبرز شروط الحجز (صور)

نجوم مسرح مصر يودعون والد أوس أوس

نجوم مسرح مصر يودعون والد أوس أوس

أنا ممكن أنونو عادى.. القط "جيرى" يرث 30ألف يورو بعد وفاة صاحبته الإيطالية

أنا ممكن أنونو عادى.. القط "جيرى" يرث 30ألف يورو بعد وفاة صاحبته الإيطالية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة