درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 23/1/2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية





كتب محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس مائل للبرودة شمالا حتى الوجه البحرى والقاهرة معتدل جنوبا نهارا شديد البرودة ليلا، كما يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء ويستمر نشاط الرياح الشمالية الغربية على شمال البلاد.

كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى مناطق من الوجه البحرى.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطربة جدا وارتفاع الموج فيه من 3 أمتار إلى 3.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 13 18

وسط الدلتا 10 18

الإسكندرية 12 17

بلطيم 11 18

مطروح 10 17

السلوم 09 16

سيوة 10 17

بورسعيد 13 19

دمياط 12 18

العريش 09 19

رفح 08 18

الإسماعيلية 10 19

السويس 10 19

رأس سدر 12 20

نخل 06 18

نويبع 15 19

طابا 13 19

كاترين 05 13

الطور 11 20

شرم الشيخ 14 23

الغردقة 12 23

مرسى علم 14 23

الفيوم 10 19

بنى سويف 08 19

المنيا 07 19

أسيوط 07 19

سوهاج 08 20

قنا 08 20

الأقصر 07 21

أسوان 09 22

أبوسمبل 08 22

الوادى الجديد 05 22

شلاتين 15 25

ابو رماد 15 24

راس حدربة 14 24

حلايب 16 23

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 21 33

المدينة 12 26

الرياض 11 25

المنامة 16 21

أبوظبى 14 23

الدوحة 15 22

الكويت 09 22

دمشق 04 13

بيروت 13 17

عمان 06 13

القدس 07 13

غزة 13 19

بغداد 04 13

مسقط 18 24

صنعاء 05 24

الخرطوم 15 31

طرابلس 12 18

تونس 09 18

الجزائر 10 18

الرباط 08 17

نواكشوط 14 29

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 01 06

اسطنبول 02 07

اسلام اباد 04 20

نيودلهى 08 21

جاكرتا 24 30

بكين -11 -04

كوالامبور 23 31

طوكيو -02 05

أثينا 05 10

روما 04 16

باريس 07 12

مدريد 01 11

برلين -01 03

لندن 05 10

مونتريال -06 -03

موسكو -13 -07

نيويورك -01 04

واشنطن 05 14