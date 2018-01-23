video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 23 يناير 2018 08:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

حريق فى قرية غرب بورما قبل عودة لاجئى الروهينجا إليها

الثلاثاء، 23 يناير 2018 06:14 م
حريق فى قرية غرب بورما قبل عودة لاجئى الروهينجا إليها حريق - أرشيفية


كوكس بازار (أ ف ب)
إضافة تعليق

اندلع حريق وسمع إطلاق نار مساء الاثنين، فى قرية غرب بورما يفترض أن يعود إليها اللاجئون الروهينجا، كما ذكر مسئولون الثلاثاء فى بنجلادش.

وصرح مسئول كبير فى حرس الحدود لوكالة فرانس برس، طالبا عدم كشف اسمه أن "حريقا ضخما" اندلع مساء فى القرية المهجورة، وشوهد من مركز تومبرو الحدودى البنغالى القريب.

واندلع الحريق بعد موعد بدء عودة اللاجئين الروهينجا من بنجلادش، ويبلغ عددهم نحو مليون وهم يقيمون فى مخيمات فى منطقة كوكس بازار (جنوب).

وصرح المصدر نفسه لفرانس برس، أن المنازل التى أحرقت والواقعة فى منطقة تسيطر عليها قوات الأمن البورمية، تعود لروهينجا.

وقال مسئول فى حماية الحدود إنه سمع إطلاق نار قبل نشوب الحريق، كما اتهمت بورما الثلاثاء، بنجلادش بالتسبب فى تأخير إعادة اللاجئين الروهينجا الموجودين على أراضيها بعد عملية التطهير التى نفذت فى 2017 ودانتها الأمم المتحدة.

وقال كياو تين وزير التعاون الدولى خلال مؤتمر صحفى متلفز "إننا مستعدون تماما لاستقبالهم كما ينص الاتفاق" الموقع مع بنجلادش.

وأضاف "علمنا أن بنجلادش غير مستعدة لكننا لم نتلق أى أخبار رسمى". 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأمم المتحدة تبدى قلقها إزاء اتفاق إعادة اللاجئين الروهينجا إلى بورما

بورما تتهم صحفيين من "رويترز" بانتهاك "أسرار الدولة" بعد تحقيقهم عن الروهينجا

بورما

اخبار بورما

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم



لا تفوتك
القوات المسلحة تصدر بيانا بشأن ترشح سامى عنان لانتخابات الرئاسة المقبلة

القوات المسلحة تصدر بيانا بشأن ترشح سامى عنان لانتخابات الرئاسة المقبلة

الوطنية للانتخابات:حريصون على إجراء الاقتراع الرئاسى وفق المعايير الدولية

الوطنية للانتخابات:حريصون على إجراء الاقتراع الرئاسى وفق المعايير الدولية

من "زلات اللسان" إلى "دعوات القتل".. كيف تطور منهج الإخوان التكفيرى منذ 25يناير إلى اليوم.. بدأ بتحويل استفتاء مارس2011 إلى معركة إيمان وكفر وانتهى بتكفير من يسمع "تسلم الإيادى".. ودعوات لقتل الضباط والإعلاميين

من "زلات اللسان" إلى "دعوات القتل".. كيف تطور منهج الإخوان التكفيرى منذ 25يناير إلى اليوم.. بدأ بتحويل استفتاء مارس2011 إلى معركة إيمان وكفر وانتهى بتكفير من يسمع "تسلم الإيادى".. ودعوات لقتل الضباط والإعلاميين

مختار نوح يرصد جرائم الإخوان منذ 25يناير فى حوار خاص لـ"اليوم السابع".. ويؤكد:الجماعة بعد ثورة 30يونيو طبقت نظرية إسقاط مصر شعبا وحكما بالتعاون مع جهات خارجية.. وتعاملت مع المصريين بشعار "أنا والطوفان من بعدى"

مختار نوح يرصد جرائم الإخوان منذ 25يناير فى حوار خاص لـ"اليوم السابع".. ويؤكد:الجماعة بعد ثورة 30يونيو طبقت نظرية إسقاط مصر شعبا وحكما بالتعاون مع جهات خارجية.. وتعاملت مع المصريين بشعار "أنا والطوفان من بعدى"

الأهلى "يُغري" أنطوي لمنع انتقاله لمصر المقاصة نهائياً

الأهلى "يُغري" أنطوي لمنع انتقاله لمصر المقاصة نهائياً

4 مدربين أجانب مرشحين لخلافة العيسوى فى الإسماعيلى

4 مدربين أجانب مرشحين لخلافة العيسوى فى الإسماعيلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة