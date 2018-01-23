حبس 5 متهمين 4 أيام لاقتحامهم سوبر ماركت ومقهى بأسلحة بيضاء بالمحلة





الغربية – عادل ضرة

أمرت نيابة قسم ثان المحلة بمحافظة الغربية، بحبس 5 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لإرتكابهم أعمال بلطجة وإثارة للشغب بعد اقتحامهم مقهى وسوبر ماركت بأسلحة بيضاء.

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، بقيام مجموعة بلطجية باقتحام مقهى وسوبر ماركت بأسلحة بيضاء ملك كل من محمد محمود حجازي ومحمود محمد إبراهيم مطر، وإثارة الفزع بين المواطنين.

وتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، تحت إشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، قاده العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، والمقدم محمد عاصم وكيل فرع البحث الجنائي بالمحلة، وضباط مباحث قسم ثان المحلة برئاسة الرائد احمد الشهاوي وتوصلت تحريات فريق البحث من خلال تفريغ كاميرات المراقبة، أن مرتكبي الواقعة كل من محمد يحي محمد بدر وشهرته بيسة عاطل سبق اتهامه في 6 قضايا، والرفاعي محمد علي وشهرته "حدوقة"، وسعد جمال المسيري عاطل سبق اتهامه فى 6 قضايا، وحسام محمد احمد سبق اتهامه فى قضيتن، وماجد بهاء الدين السعدني سبق اتهامه فى قضية ضرب، ومن الفحص تبين وجود خلافات بين المتهم الرفاعي محمد علي وأحد المتهمين على إيجار فرش بيع ملابس، وأثناء معاتبته لعدم سداد الإيجار قام المتهم الثاني بضربه على رأسه فقام الأخير بإحضار بلطجية حاملين أسلحة بيضاء وقاموا بإتلاف زجاج سوبر ماركت وإصابة المجني عليه وتمكن ضباط المباحث من ضبط جميع المتهمين والأسلحة المستخدمة، وبعرضهم على أحمد الأحول رئيس نيابة ثان المحلة، قرر حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.