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الثلاثاء، 23 يناير 2018 03:39 م
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حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لتكوينهم تشكيلاً عصابياً ببنها

الثلاثاء، 23 يناير 2018 02:49 م
حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لتكوينهم تشكيلاً عصابياً ببنها دراجات بخارية - أرشيفية


القليوبية نيفين طه
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قرر المستشار أحمد رجب رئيس نيابة مركز بنها فى القليوبية، بإشراف المستشار محمد القاضى المحامى العام لنيابات جنوب بنها حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى لسرقة الدراجات النارية عن طريق قص الضفيرة وبيعها كقطع غيار واعترفوا بارتكابهم 6 وقائع سرقات وأرشدوا عن المسروقات وقررت النيابة حبسهما 4 ايام على ذمة التحقيقات.

كانت البلاغات تعددت أمام المقدم محمد سعيد رئيس مباحث مركز من العديد من المواطنين بتعرضهم لسرقات دراجاتهم النارية.

تم عرض البلاغات على اللواء إيهاب خيرت مدير الأمن فتم تشكيل فريق بحث اشر ف عليه اللواء محمد الالفى مدير المباحث وتوصلت التحريات أن وراء ارتكاب وقائع السرقات كلا من تامر ر 37 سنة عاطل والسابق اتهامه فى 8 قضايا مخدرات وسلاح نارى وسرقه وأحمد ز 23 سنه عاطل والسابق اتهامه فى 5 قضايا مخدرات وسلاح.

 


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