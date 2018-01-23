حبس أمين معمل مدرسة فى المنوفية بعد ضبطه وبحوزته نصف كيلو حشيش وهيروين

قررت نيابة بندر شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار شريف الشوربجى مدير النيابة، والمستشار أحمد أبو حسين الذى باشر التحقيقات ، حبس أمين معمل بمدرسة، ضبط وبحوزتة نصف كيلو حشيش وهيروين ، وشقيقه أمين شرطة سابق لمقاومة السلطات أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية ،أخطارا من العميد السيد سلطان مدير المباحث الجنائية ، يفيد من تمكن المقدم محمد أبو العزم رئيس مباحث قسم شبين الكوم ، من ضبط محمد سعيد أمين معمل بمدرسة ، وبحوزتة نصف كيلو حشيش وهيروين ، وشقيقة عصام سعيد أمين شرطة سابق لمقاومة السلطات ،تم تحرير محضرا بالواقعة ، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.