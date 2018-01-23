حبس أمين معمل مدرسة فى المنوفية بعد ضبطه وبحوزته نصف كيلو حشيش وهيروين

حبس أمين معمل مدرسة فى المنوفية بعد ضبطه وبحوزته نصف كيلو حشيش وهيروينالثلاثاء، 23 يناير 2018 10:37 م
حبس - أرشيفية
المنوفية محمد فتحى ومحمود شاكر
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قررت نيابة بندر شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار شريف الشوربجى مدير النيابة، والمستشار أحمد أبو حسين الذى باشر التحقيقات ، حبس أمين معمل بمدرسة، ضبط وبحوزتة نصف كيلو حشيش وهيروين ، وشقيقه أمين شرطة سابق لمقاومة السلطات أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية ،أخطارا من العميد السيد سلطان مدير المباحث الجنائية ، يفيد من تمكن المقدم محمد أبو العزم رئيس مباحث قسم شبين الكوم ، من ضبط محمد سعيد أمين معمل بمدرسة ، وبحوزتة نصف كيلو حشيش وهيروين ، وشقيقة عصام سعيد أمين شرطة سابق لمقاومة السلطات ،تم تحرير محضرا بالواقعة ، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
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