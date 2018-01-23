حالة الطقس اليوم الثلاثاء 23/1/2018 فى مصر والدول العربية





كتب محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس مائل للبرودة شمالا حتى الوجه البحرى والقاهرة معتدل جنوبا نهارا شديد البرودة ليلا، كما يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء ويستمر نشاط الرياح الشمالية الغربية على شمال البلاد.

كما تنشط الرياح على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى مناطق من الوجه البحرى .

حالة الطقس اليوم فى مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس مائل للبرودة شمالا حتى الوجه البحرى والقاهرة معتدل جنوبا نهارا شديد البرودة ليلا، كما يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء ويستمر نشاط الرياح الشمالية الغربية على شمال البلاد.

كما تنشط الرياح على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى مناطق من الوجه البحرى .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطربة جدا وارتفاع الموج فيه من 3 أمتار إلى 3.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .

الطقس فى الأردن

نهارا، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح دون معدلاتها العامة بحدود 2-3 درجات مئوية، ويكون الطقس باردا فى عموم المناطق وغالبا غائم بسحب على ارتفاعات مُختلفة، ويتوقع هطول الأمطار على فترات فى المنطقة الشمالية تكون رعدية غزيرة أحيانا، فى حين تكون أقل غزارة فى المنطقة الوسطى من البلاد.

ويتشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض على فترات فى الجبال العالية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، وتكون مثيرة للغبار فى المناطق الصحراوية.

فى خليج العقبة، الرياح: جنوبية مُعتدلة السرعة، تتحول إلى شمالية، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 21 درجة مئوية.

ليلاً، الطقس بارد بوجه عام، مع استمرار ظهور السحب على ارتفاعات مُختلفة، ويتشكل الضباب فى الجبال وبعض مناطق السهول الشرقية، ولا تزال الفرصة مُتاحة لهطول زخات متفرقة من المطر فى شمال المملكة، قد تطول بعض المناطق الوسطى، وتكون الرياح جنوبية غربية، خفيفة إلى مُعتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائما، وباردا بوجه عام، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار فوق معظم المناطق، وخاصة الشمالية والوسطى، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.