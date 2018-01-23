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جهاز المشروعات الصغيرة يعلن عن وظائف خالية للشباب

الثلاثاء، 23 يناير 2018 07:09 م
جهاز المشروعات الصغيرة يعلن عن وظائف خالية للشباب نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة


كتب – إسلام سعيد
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أعلن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن احتياجه لموظفين للعمل بفروع الجهاز فى هذه المحافظات التالية" دمياط – مرسى مطروح – المنيا – أسيوط – والوادى الجديد – قنا – الأقصر".

وأضاف الجهاز فى منشور له "لابد أن يكون المتقدم للعمل من حديثى التخرج وحاصل على بكالوريوس تجارة أو هندسة أو نظم ومعلومات إدارية".

وحدد الجهاز البريد الإليكترونى التالى recruitment@sfdegypt.org  لإرسال السيرة الذاتية خلال 15 يومًا من تاريخ الإعلان على أن يتم إرسال الطلب وفق المحافظة الذى يرغب العمل بها.

 

 

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مواطن

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