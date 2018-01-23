جهاز المشروعات الصغيرة يعلن عن وظائف خالية للشباب





كتب – إسلام سعيد

أعلن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن احتياجه لموظفين للعمل بفروع الجهاز فى هذه المحافظات التالية" دمياط – مرسى مطروح – المنيا – أسيوط – والوادى الجديد – قنا – الأقصر".

وأضاف الجهاز فى منشور له "لابد أن يكون المتقدم للعمل من حديثى التخرج وحاصل على بكالوريوس تجارة أو هندسة أو نظم ومعلومات إدارية".

وحدد الجهاز البريد الإليكترونى التالى recruitment@sfdegypt.org لإرسال السيرة الذاتية خلال 15 يومًا من تاريخ الإعلان على أن يتم إرسال الطلب وفق المحافظة الذى يرغب العمل بها.