جهاز المشروعات الصغيرة يعلن عن وظائف خالية للشباب

جهاز المشروعات الصغيرة يعلن عن وظائف خالية للشبابالثلاثاء، 23 يناير 2018 07:09 م
نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة
كتب – إسلام سعيد
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أعلن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن احتياجه لموظفين للعمل بفروع الجهاز فى هذه المحافظات التالية" دمياط – مرسى مطروح – المنيا – أسيوط – والوادى الجديد – قنا – الأقصر".
وأضاف الجهاز فى منشور له "لابد أن يكون المتقدم للعمل من حديثى التخرج وحاصل على بكالوريوس تجارة أو هندسة أو نظم ومعلومات إدارية".
وحدد الجهاز البريد الإليكترونى التالى recruitment@sfdegypt.org لإرسال السيرة الذاتية خلال 15 يومًا من تاريخ الإعلان على أن يتم إرسال الطلب وفق المحافظة الذى يرغب العمل بها.
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بالعربى : بيئة صحية نظيفة امنة للجميع اولاً