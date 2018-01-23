جمعية رجال الأعمال تشارك فى لقاء السفير المصرى مع الشركات اللبنانية ببيروت





كتب هانى الحوتى

شاركت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، فى اللقاء الذى نظمه السفير المصرى ببيروت نزيه النجارى مع أكثر من 50 شركة ورجال أعمال من مصر ولبنان للتشاور فى إحداث نقلة نوعية فى العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وقال المهندس فتح الله فوزى رئيس الجمعية، إن اللقاء تناول سبل دعم العلاقات بين البلدين الكبيرين فى مجالات التجارة والصناعة والاستثمار.

وأضاف فتح الله أن هناك إرادة حكومية وشعبية لدعم العلاقات، مشيراً إلى أن اللقاء تناول كافة وجهات النظر من أجل البحث عن فرص جديدة للتعاون والتكامل.

وأكد السفير نزيه النجارى سفير مصر لدى لبنان فى كلمته على تطور العلاقات المصرية اللبنانية لافتا النظر إلى أن زيارات المسئولين فى لبنان وعلى رأسهم زيارة الرئيس مشيل عون رئيس لبنان ونبيه برى ورئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى إلى مصر ولقاءاتهم مع الرئيس عبد الفتاح السيسى تعزز من زيادة وتنامى التبادل التجارى والاستثمارى بين البلدين.

شارك فى اللقاء المهندس أحمد السويدى رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المشترك ومحمد شقير رئيس اتحاد الغرف اللبنانية والدكتور خالد حنفى الأمين العام لاتحاد الغرف العربية ود. منى وهبة رئيس المكتب التجارى بسفارة مصر فى بيروت.