جمارك ميناء دمياط تحبط تهريب شحنة حشيش داخل حاوية تفاح قادمة من لبنان





دمياط عبده عبد البارى

تمكنت جمارك ميناء دمياط من ضبط شحنة من مخدر الحشيش أثناء محاولة تهريبها إلى البلاد داخل إحدى الحاويات.

وكان ضباط الميناء قد تلقوا معلومات عن محاولة إحدى شركات الاستيراد والتصدير التى يديره إدخال كميات من مخدر الحشيش إلى البلاد عن طريق إخفائها داخل شحنة تفاح قادمة من لبنان.

لصالح "إبراهيم قاسم أحمد مصطفى" صاحب شركة هيما تريد بشهادة رقم 477، عبارة عن 3 حاويات 40 قدم واردة من لبنان وكانت فى طريقها لمدينة السويس

وبتقنين الإجراءات، تمكن رجال جمارك ميناء دمياط من ضبط المتهمين، والتحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيق.