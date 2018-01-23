جمارك سفاجا تحبط محاولة تهريب كمية من أدوات التجميل

أحمد يعقوب

تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة مدحت رجب أحمد مدير عام الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية أدوات التجميل (الماكياج) بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وبغرض التهرب من سداد الضرائب والرسوم الجمركية والتخلص من القيود الاستيرادية.

ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع والسيارات الواردة من ميناء ضبا السعودى اشتبه الأستاذ شريف ثابت مأمور الجمرك فى أ . م . ش سائق الشاحنة رقم 83423 دبى والمحملة بقطع غيار معدات معدنية مستعملة.

وبتفتيش الشاحنة تبين وجود كمية كبيرة من أدوات التجميل (الماكياج) المتنوعة منشأ إيطالى وفرنسى مخباة وموزعة داخل المشمول بأماكن يصعب الوصول إليها. وتم الضبط بلجنة برئاسة الأستاذ عبدالرازق على محمود مدير مجمع الوارد بجمرك سفاجا مكونة من السادة محمد جاد غزالى وحسام الدين مصطفى مأمورى الحركة وشحاتة عبد الحميد ومحمود محمد حمدان وهيثم ممتاز بركات مأمورى التعريفة. وتقدر قيمة المضبوطات بمبلغ 215 ألف جنيه.

قرر الدكتور طارق العزب رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر تهرب جمركى والتحفظ على المضبوطات.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.