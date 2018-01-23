جزر الباهاماس تعتقل 70 هايتياً حاولوا عبور الجزر

جزر الباهاماس تعتقل 70 هايتياً حاولوا عبور الجزرالثلاثاء، 23 يناير 2018 07:51 م
جيش جزر الباهاماس
أ ش أ
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اعتقل جيش جزر الباهاماس، اليوم الثلاثاء، 70 شخصاً من هايتى حاولوا عبور الجزء الجنوبى من الجزر فى مركب شراعى.
وذكر بيان لقوات الدفاع الملكية لزر الباهاماس أن مروحية تابعة لحرس السواحل الأمريكى حددت مكان هؤلاء المهاجرين مساء أمس الإثنين بعدما رصدتهم طائرة دورية باهامية، وفق شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية.
وقالت الشبكة إن هؤلاء الهايتيين سيتم نقلهم إلى العاصمة ناسو وغالباً سيرحلوا إلى بلادهم خلال الأيام القادمة.
يشار إلى أن تلك هى المرة الأولى خلال العام الجارى الذى تقبض فيه سلطات جزر الباهاماس على مهاجرين.
كانت قوات الدفاع ألقت القبض عام 2017 على حوالى 1300 مهاجر أغلبهم من هايتى ضمن حملة واسعة على تهريب البشر والهجرة غير المشروعة.
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