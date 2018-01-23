جامعة جنوب الوادى: فريق الجامعة صعد للدور الـ 16 فى مسابقة برنامج العباقرة





قنا – هند المغربى

أعلن الدكتور محمد أبو الفضل بدران، نائب رئيس جامعة جنوب الوادى لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة حققت فوزًا كبيرًا بصعودها إلى الدور الـ 16 فى مسابقة "برنامج العباقرة" الذى نظمته الادارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة بعد فوزها على جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب بنتيجة 125 نقطة مقابل 110 نقطة.

وأضاف بدران فى بيان اليوم، أنه أستطاع 10 طلاب من الجامعة إلى الصعود للمستوى النهائى لمهرجان إبداع الموسم السادس لشباب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات فى مجال الفنون التشكيلية والطلاب هم الطالب أحمد مجدى أحمد والطالبة آلاء رضا أحمد والطالبة أمانى محمد عوض والطالب أحمد سامى عطية والطالب محمد سعيد حسن والطالبة الزهراء محمد نجيب والطالب ابراهيم كمال بكرى من كلية الفنون الجميلة والطالب إسلام عبداللطيف حسن والطالبة عصماء مصطفى محمد من كلية التربية النوعية والطالبة رزان محمد وجدى من كلية الطب.