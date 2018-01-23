جامعة المنصورة : امتحان الفرقة طلاب الفرقة السادسة طب فى مستوى الطالب المتوسط





الدقهلية - محمد حيزة

عقد مجلس جامعة المنصورة جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور محمد حسن القناوى رئيس الجامعة ،للنظر بموضوع خروج طلاب الفرقة السادسة بكلية الطب من امتحان الورقة الثالثة لجزء التحريرى الاختيار من متعدد لمادة الجراحة العامة، بحضور رئيس اتحاد طلاب جامعة المنصورة ، رئيس اتحاد كلية الطب ، معاون رئيس الجامعة لشئون الاعلام الطلابى.

وبعد الاطلاع على تقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة برئاسة الدكتور أشرف عبد الباسط نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، قرر مجلس جامعة المنصورة بالإجماع في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، حال نظره لموضوع خروج طلاب الفرقة السادسة بكلية الطب من امتحان الورقة الثالثة، لجزء التحريرى الاختيار من متعدد لمادة الجراحة العامة اعتبار جميع الطلاب راسبين في هذا الامتحان ،وبالتالي تكون درجتهم "صفر" ،نظرا لجسامة الفعل وخطورته على العملية التعليمية.

حيث ثبت من تقارير اللجان العلمية داخل الجامعة والجامعات الأخرى ،أن الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط ومطابق لمعايير الجودة ،من حيث الشكل والمضمون.

كما قرر المجلس احاله بعض الطلاب المحرضين لزملائهم ،علي الخروج من الامتحان وكذلك اتخاذ الاجراءات القانونية، في مواجهة بعض الأساتذة المشرفين علي اللجان لعدم استيعاب الطلاب.

كما قرر المجلس بتكليف عميد كلية الطب بتشكيل لجنة ممتحنين لدراسة نتيجة الامتحان في المادة ،ككل واقرار ما تراه بشأن مستوي تقديرات الطلاب مع عرضها علي مجلس الكلية.