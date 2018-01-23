video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 23 يناير 2018 06:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة المنصورة : امتحان الفرقة طلاب الفرقة السادسة طب فى مستوى الطالب المتوسط

الثلاثاء، 23 يناير 2018 06:31 م
جامعة المنصورة : امتحان الفرقة طلاب الفرقة السادسة طب فى مستوى الطالب المتوسط رئيس جامعة المنصورة


الدقهلية - محمد حيزة
إضافة تعليق

عقد مجلس جامعة المنصورة جلسته اليوم الثلاثاء  برئاسة  الدكتور محمد حسن القناوى رئيس الجامعة ،للنظر بموضوع خروج طلاب الفرقة السادسة بكلية الطب من امتحان الورقة الثالثة لجزء التحريرى الاختيار من متعدد لمادة الجراحة العامة، بحضور رئيس اتحاد طلاب جامعة المنصورة ، رئيس اتحاد كلية الطب ، معاون رئيس الجامعة لشئون الاعلام الطلابى.

وبعد الاطلاع على تقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة برئاسة الدكتور  أشرف عبد الباسط  نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، قرر مجلس جامعة المنصورة بالإجماع في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، حال نظره لموضوع خروج طلاب الفرقة السادسة بكلية الطب من امتحان الورقة الثالثة، لجزء التحريرى الاختيار من متعدد لمادة الجراحة العامة اعتبار جميع الطلاب راسبين في هذا الامتحان ،وبالتالي تكون درجتهم "صفر" ،نظرا لجسامة الفعل  وخطورته على العملية التعليمية. 

حيث ثبت من تقارير اللجان العلمية داخل الجامعة والجامعات الأخرى ،أن الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط ومطابق لمعايير الجودة ،من حيث الشكل والمضمون. 

 كما قرر المجلس احاله بعض الطلاب المحرضين لزملائهم ،علي الخروج  من الامتحان وكذلك اتخاذ الاجراءات القانونية، في مواجهة بعض الأساتذة المشرفين علي اللجان لعدم استيعاب الطلاب. 

كما قرر المجلس بتكليف عميد كلية الطب بتشكيل لجنة ممتحنين لدراسة نتيجة الامتحان في المادة ،ككل واقرار ما تراه  بشأن مستوي تقديرات الطلاب مع عرضها علي مجلس الكلية. 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جامعة المنصورة تطبق أحدث الطرق المبتكرة للكشف عن الغش التجارى فى الأغذية

الدقهليه

اخبار الدقهليه

اخبار المنصوره

اخبار مصر

اخبار المحافظات



لا تفوتك
القوات المسلحة تصدر بيانا بشأن ترشح سامى عنان لانتخابات الرئاسة المقبلة

القوات المسلحة تصدر بيانا بشأن ترشح سامى عنان لانتخابات الرئاسة المقبلة

الوطنية للانتخابات:حريصون على إجراء الاقتراع الرئاسى وفق المعايير الدولية

الوطنية للانتخابات:حريصون على إجراء الاقتراع الرئاسى وفق المعايير الدولية

من "زلات اللسان" إلى "دعوات القتل".. كيف تطور منهج الإخوان التكفيرى منذ 25يناير إلى اليوم.. بدأ بتحويل استفتاء مارس2011 إلى معركة إيمان وكفر وانتهى بتكفير من يسمع "تسلم الإيادى".. ودعوات لقتل الضباط والإعلاميين

من "زلات اللسان" إلى "دعوات القتل".. كيف تطور منهج الإخوان التكفيرى منذ 25يناير إلى اليوم.. بدأ بتحويل استفتاء مارس2011 إلى معركة إيمان وكفر وانتهى بتكفير من يسمع "تسلم الإيادى".. ودعوات لقتل الضباط والإعلاميين

مختار نوح يرصد جرائم الإخوان منذ 25يناير فى حوار خاص لـ"اليوم السابع".. ويؤكد:الجماعة بعد ثورة 30يونيو طبقت نظرية إسقاط مصر شعبا وحكما بالتعاون مع جهات خارجية.. وتعاملت مع المصريين بشعار "أنا والطوفان من بعدى"

مختار نوح يرصد جرائم الإخوان منذ 25يناير فى حوار خاص لـ"اليوم السابع".. ويؤكد:الجماعة بعد ثورة 30يونيو طبقت نظرية إسقاط مصر شعبا وحكما بالتعاون مع جهات خارجية.. وتعاملت مع المصريين بشعار "أنا والطوفان من بعدى"

الأهلى "يُغري" أنطوي لمنع انتقاله لمصر المقاصة نهائياً

الأهلى "يُغري" أنطوي لمنع انتقاله لمصر المقاصة نهائياً

4 مدربين أجانب مرشحين لخلافة العيسوى فى الإسماعيلى

4 مدربين أجانب مرشحين لخلافة العيسوى فى الإسماعيلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة