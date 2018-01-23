ثلاث مسلحات فرنسيات يواجهن الإعدام فى العراق





باريس (أ ف ب)

اعتقلت ثلاث مسلحات فرنسيات فى العراق لانضمامهن إلى تنظيم داعش بانتظار محاكمتهن فى هذا البلد، حيث قد يتعرضن لعقوبة الاعدام، كما افاد الثلاثاء مصدر فرنسى قريب من الملف.

وقال مصدر أخر قريب من التحقيق انه تم القبض على النساء الثلاث بعد سقوط الموصل فى يوليو وأودعن السجن فى بغداد، مؤكدا معلومات لإذاعة مونتى كارلو.

الأولى البالغة 28 من العمر والمتحدرة من منطقة ليل، توجهت إلى المنطقة العراقية - السورية فى 2015 مع زوجها الذى قتل، وهى مسجونة مع طفلتها.

وقالت الخارجية الفرنسية "لا نعلم ما التهمة الموجهة إليها وما هى ظروف اعتقالها وما اذا كانت قادرة على الدفاع عن نفسها" و"لدينا فقط معلومات محدودة من الصليب الأحمر".

والثانية ميلينا (27 عاما) توجهت إلى المنطقة فى 2015 وهى مسجونة مع طفل لها ولد قبل بضعة أشهر، فى حين أن ثلاثة أولاد لها آخرين أعيدوا إلى فرنسا.

وقال محامياها وليام بوردون وفينسان برنجارث "إذا صدر حكم الإعدام على ميلينا نتوقع من فرنسا تعبئة كبرى كتلك التى قامت بها أو تقوم بها لفرنسيين أخرين حكم عليهم بالإعدام لا سيما سيرج اتلاوى".

وبذلت السلطات الفرنسية جهودا دبلوماسية مكثفة لتفادى إعدام تلاوى الذى حكم عليه بالإعدام فى إندونيسيا بعد إدانته بتهريب مخدرات.

وكان القضاء العراقى أصدر الأحد حكما بالإعدام على مسلحة ألمانية انضمت إلى تنظيم داعش، وكانت المرة الأولى التى يحكم فيها على امرأة أوروبية مسلحة بالإعدام.

وفى سبتمبر أصدر القضاء العراقى لأول مرة حكما بالإعدام على مسلح روسى، وفى ديسمبر أعدم سويدى من أصل عراقى مع 37 شخصا بعد إدانتهم بـ"الإرهاب".