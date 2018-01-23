توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة دمياط وهيئة تعاونيات الإسكان اليوم





دمياط معتز الشربيني

يلتقى الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، المهندس حسام رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان لتوقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة وهيئة التعاونيات فى عدد من المشروعات، من بينها مشروع إعادة استغلال قطعة أرض فضاء بجوار نادى الشرطة بدمياط لإعادة استغلالها فى مشروعات إسكان للشباب ومشروعات خدمية.

يذكر أن هذه الأرض كانت مستغلة كمخزن للدراجات البخارية والسيارات المتحفظ عليها من قبل المرور.