تعرف على الحركة الداخلية لضباط أمن القليوبية

أصدر اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن القليوبية، حركة تنقلات محدودة لضباط الشرطة فى القليوبية فى الأقسام والمراكز، شملت نقل كل من العقيدين أسامة عبد الفتاح إلى حقوق الإنسان، وأحمد كامل محمد أحمد نائب لقسم العبور، والمقدم عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن إلى الشكاوى والتحقيقات، والرواد حسن صالح النواوى إلى إدارة تأمين المستشفيات، وجرجس ميخائيل خليل إلى قوات الخانكة، ومحمد نصر سرحان إلى قسم العلاقات والإعلام، وأحمد محمود المحلاوى إلى إدارة تأمين المستشفيات.

والنقباء أيمن عادل لقسم قليوب ومصطفى فرغلى إلى قسم الخانكة، وفادى سعيد إلى إدارة تأمين المستشفيات، وعوض الله على عوض إلى نجدة شبرا الخيمة، وعمر إمام إبراهيم إلى قسم أول شبرا الخيمة، والملازمين أول محمد أحمد محمد الكيال إلى مركز القناطر الخيرية، وعمر جلال أبو زيد إلى قسم ثانى شبرا الخيمة، وتامر بحرى مصطفى إلى قسم الخانكة، وأحمد حسام الدين محمد إلى الطرق والمنافذ، وإسراء عماد عبد العزيز إلى قسم التواصل المجتمعى، وهدى عادل أحمد إلى قسم شبرا الخيمة ثانى لقسم حقوق الإنسان.