تعرف على إحصائيات الغش فى امتحانات كليات جامعة القاهرة فى 13 نقطة

تعرف على إحصائيات الغش فى امتحانات كليات جامعة القاهرة فى 13 نقطةالثلاثاء، 23 يناير 2018 12:00 ص
حالة غش - ارشيفية
وائل ربيعى
إضافة تعليق
أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عدد حالات الغش بكليات جامعة القاهرة حتى انتهاء الامتحانات.
1- 238 حالة غش بالكليات حتى نهاية الامتحانات.
2- حالات الغش أقل بكثير عن العام الماضى وما قبله.
3- أعلى نسبة غش بكلية الحقوق بواقع 84 حالة غش.
4- 62 حالة غش بكلية الآداب.
5- 18 حالة غش بكلية دار العلوم.
6- 12 حالة غش بامتحانات كلية الهندسة.
7- 12 حالة غش فقط بكلية التجارة.
8- 11 حالة غش بكلية الزراعة.
9- 7 حالات غش بكلية الإعلام، و7 بالتربية النوعية، و7 بالعلوم.
10- 5 حالات غش بكلية الطفولة المبكرة، و4 بالعلاج الطبيعى.
11- 3 حالات غش فقط بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
12- 3 حالات غش بكلية الآثار، وحالتان بالحاسبات والمعلومات.
13- حالة غش وحيدة بكلية الصيدلة.
إضافة تعليق
نتيجة ثالث أيام تلقى أوراق المرشحين للرئاسة: لم يتقدم أحد.. الهيئة الوطنية للانتخابات: حصر عدد القضاة واللجان الفرعية بشمال سيناء.. و814 ألف تأييد لـ23 اسما.. وإغلاق باب تلقى طلبات المنظمات لمتابعة الانتخابات
"الإسكان" تطرح 18 ألف وحدة سكنية للمصريين بالخارج فى 11 محافظة.. فتح باب الحجز 4 فبراير المقبل.. ورئيس صندوق التمويل الاجتماعى: عدم الاستفادة بقطعة أرض أو شقة بـ"دار مصر" أبرز شروط الحجز (صور)
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة