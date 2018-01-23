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الثلاثاء، 23 يناير 2018 02:48 ص
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تعرف على إحصائيات الغش فى امتحانات كليات جامعة القاهرة فى 13 نقطة

الثلاثاء، 23 يناير 2018 12:00 ص
تعرف على إحصائيات الغش فى امتحانات كليات جامعة القاهرة فى 13 نقطة حالة غش - ارشيفية


وائل ربيعى
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أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عدد حالات الغش بكليات جامعة القاهرة حتى انتهاء الامتحانات.

1- 238 حالة غش بالكليات حتى نهاية الامتحانات.

2-  حالات الغش أقل بكثير عن العام الماضى وما قبله.

3-  أعلى نسبة غش بكلية الحقوق بواقع 84 حالة غش.

4- 62 حالة غش بكلية الآداب.

5-  18 حالة غش بكلية دار العلوم.

6- 12 حالة غش بامتحانات كلية الهندسة.

7-  12 حالة غش فقط بكلية التجارة.

8- 11 حالة غش بكلية الزراعة.

9- 7 حالات غش بكلية الإعلام، و7 بالتربية النوعية، و7 بالعلوم.

10- 5 حالات غش بكلية الطفولة المبكرة، و4 بالعلاج الطبيعى.

11- 3 حالات غش فقط بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

12- 3 حالات غش بكلية الآثار، وحالتان بالحاسبات والمعلومات.

13- حالة غش وحيدة بكلية الصيدلة.

 


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حالات الغش

امتحانات جامعة القاهرة

عثمان الخشت



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