تعرف على إحصائيات الغش فى امتحانات كليات جامعة القاهرة فى 13 نقطة





وائل ربيعى

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عدد حالات الغش بكليات جامعة القاهرة حتى انتهاء الامتحانات.

1- 238 حالة غش بالكليات حتى نهاية الامتحانات.

2- حالات الغش أقل بكثير عن العام الماضى وما قبله.

3- أعلى نسبة غش بكلية الحقوق بواقع 84 حالة غش.

4- 62 حالة غش بكلية الآداب.

5- 18 حالة غش بكلية دار العلوم.

6- 12 حالة غش بامتحانات كلية الهندسة.

7- 12 حالة غش فقط بكلية التجارة.

8- 11 حالة غش بكلية الزراعة.

9- 7 حالات غش بكلية الإعلام، و7 بالتربية النوعية، و7 بالعلوم.

10- 5 حالات غش بكلية الطفولة المبكرة، و4 بالعلاج الطبيعى.

11- 3 حالات غش فقط بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

12- 3 حالات غش بكلية الآثار، وحالتان بالحاسبات والمعلومات.

13- حالة غش وحيدة بكلية الصيدلة.