تركيا: استمرار المساعدات الإنسانية للمدنيين فى منطقة عفرين السورية

تركيا: استمرار المساعدات الإنسانية للمدنيين فى منطقة عفرين السوريةالثلاثاء، 23 يناير 2018 02:15 م
رويترز
إضافة تعليق
أكد المتحدث باسم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، استمرار المساعدات الإنسانية للمدنيين فى منطقة عفرين السورية.
وأوضح المتحدث أن عملياتنا ستستمر حتى يعود 3.5 مليون لاجئ سورى إلى بلادهم سالمين.
إضافة تعليق
من "زلات اللسان" إلى "دعوات القتل".. كيف تطور منهج الإخوان التكفيرى منذ 25يناير إلى اليوم.. بدأ بتحويل استفتاء مارس2011 إلى معركة إيمان وكفر وانتهى بتكفير من يسمع "تسلم الإيادى".. ودعوات لقتل الضباط والإعلاميين
مختار نوح يرصد جرائم الإخوان منذ 25يناير فى حوار خاص لـ"اليوم السابع".. ويؤكد:الجماعة بعد ثورة 30يونيو طبقت نظرية إسقاط مصر شعبا وحكما بالتعاون مع جهات خارجية.. وتعاملت مع المصريين بشعار "أنا والطوفان من بعدى"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة