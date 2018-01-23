تركيا: استمرار المساعدات الإنسانية للمدنيين فى منطقة عفرين السورية





رويترز

أكد المتحدث باسم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، استمرار المساعدات الإنسانية للمدنيين فى منطقة عفرين السورية.

وأوضح المتحدث أن عملياتنا ستستمر حتى يعود 3.5 مليون لاجئ سورى إلى بلادهم سالمين.