ترقية 15 أستاذًا بقطاع كليات الطب والصيدلة والأسنان بجامعة الأزهر





كتب لؤى على

صدق مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد حسين المحرصاوى رئيس الجامعة على ترقية 15 استاذ مساعد الى درجة أستاذ بقطاع كليات الطب البشرى الأربع بالقاهرة بنين وبنات ودمياط وأسيوط إضافة إلى ترقية عدد من كليات طب الأسنان والصيدلة.

وشمل القرار ترقية كل من:

الدكتور صبرى محمود خالد عوض استاذ بقسم جراحة المسالك البولية ، الدكتور أشرف عبد المنعم سيد أحمد استاذ بقسم الباثولوجيا الاكلينيكية ، الدكتوره سعاد سيد عبد العال الجابى استاذ التخدير والعناية المركزة ، الدكتوره مى محمد حسنى سليم استاذ بقسم الهستولوجى ، الدكتوره ليلى يوسف عبد الهادى الشال استاذ بقسم الباثولوجيا الاكلينيكية والكيميائية ، الدكتوره محاسن محمد ابراهيم استاذ بقسم طب المجتمع والصناعات ، الدكتور يسرى عمر المراغى استاذ بقسم التوليد وأمراض النساء ، الدكتور زكريا مهران عبد الحميد استاذ بقسم الأمراض الجلدية والتناسلية ، الدكتور مصطفى محمد مصطفى شقوير استاذ بقسم الأشعة التشخيصية ، الدكتوره هالة محمد جمال الدين عباس استاذ بقسم الاستعاضة الصناعية المتحركة ، الدكتور طارق حسن مرعى استاذ بقسم تقويم الأسنان ، الدكتور علاء مصطفى عطية استاذ بقسم طب الفم وامراض اللثة والتشخيص واشعة الفم ، الدكتور اشرف ابراهيم عبد الحليم جعفر استاذ بقسم أمراض الفم والأسنان ، الدكتوره شيرين أحمد ابراهيم العدوى استاذ بقسم الصيدلانيات والصيدلة الصناعية ، الدكتوره هبة سيد احمد على الذهبى استاذ بقسم الكيمياء الصيدلية.