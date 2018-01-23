ترامب يوقع قانون تمويل الحكومة الأمريكية حتى 8 فبراير

ترامب يوقع قانون تمويل الحكومة الأمريكية حتى 8 فبرايرالثلاثاء، 23 يناير 2018 04:09 ص
رويترز
وقع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء قانونا لتمويل الحكومة حتى 8 فبراير.
وقد أقر مجلس النواب الأمريكى،و مجلس الشيوخ الأمريكى، هذا المشروع لينهى إغلاق الحكومة الاتحادية من خلال تمويل مؤقت حتى 8 فبراير.
وفى وقت سابق، قال تشاك شومر زعيم الأقلية الديمقراطية فى مجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، إن مشرعين أمريكيين توصلوا إلى اتفاق لإعادة فتح الحكومة الاتحادية بعد ثلاثة أيام من إغلاق أثاره مأزق بشأن الهجرة وأمن الحدود.
وأضاف شومر قائلا "سنصوت اليوم لإعادة فتح الحكومة".
وقال إنه توصل الى ترتيب مع ميتش مكونيل زعيم الجمهوريين فى مجلس الشيوخ لإتاحة تمويل للإبقاء على عمليات الحكومة حتى الثامن من فبراير.
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متابع
كده صح
ولازم الهدوء يرجع للشارع...المواطن العادى لا علاقة له بصراع الاحزاب