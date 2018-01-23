ترامب يفرض تعريفات جمركية مرتفعة على غسالات الملابس والألواح الشمسية





رويترز

وقًع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أمرا تنفيذيا اليوم الثلاثاء يفرض تعريفات جمركية مرتفعة على واردات غسالات الملابس والألواح الشمسية، قائلا إن هذا التحرك يظهر أن الولايات المتحدة لن يستغلها أحد بعد الآن.

وأدانت الصين وكوريا الجنوبية رسوم الاستيراد الجديدة، لكن ترامب قال إنها لن تثير حربا تجارية. وأضاف قائلا "سنعمل من أجل أن يحصل الناس على وظائف مجددا وسنقوم بتصنيع منتجاتنا مجددا. كان علينا أن نفعل هذا منذ وقت طويل".

وقال ترامب إنه ذاهب إلى المنتدى الاقتصادى العالمى فى دافوس بسويسرا حيث سيركز على الاستثمار فى الولايات المتحدة.

وفيما يتعلق بالمفاوضات لتعديل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) قال ترامب إنها تسير على ما يرام.