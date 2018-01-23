تراجع تجارة الصين مع كوريا الشمالية 10.6% فى 2017





وكالات

أظهرت أرقام نهائية من الجمارك الصينية اليوم الثلاثاء تراجع التجارة الإجمالية للصين مع كوريا الشمالية 10.6% فى 2017 إلى 5.06 مليار دولار.

وتراجعت واردات الصين من كوريا الشمالية 33 %على أساس سنوى فى 2017 إلى 1.72 مليار دولار وفقا للبيانات فى حين ارتفعت الصادرات المتجهة إلى كوريا الشمالية 8.2 بالمئة لتصل إلى 3.33 مليار دولار.

وبالنسبة لشهر ديسمبر فقد بلغت صادرات الصين إلى كوريا الشمالية 257.73 مليون دولار مقارنة مع 287.84 مليون فى الشهر السابق بينما سجلت الواردات القادمة من كوريا الشمالية 54.68 مليون دولار مقابل 100.18 مليون فى نوفمبر .