video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 23 يناير 2018 03:38 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس شخصين 45 يوما بتهمة التواصل مع داعش

الثلاثاء، 23 يناير 2018 02:58 م
تجديد حبس شخصين 45 يوما بتهمة التواصل مع داعش داعش


كتب ـ أحمد إسماعيل
إضافة تعليق

جددت غرفة المشورة بمحكمة جنوب القاهرة ، حبس، شخصين 45 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالانتماء والترويج لافكار تنظيم "داعش" الإرهابي بمنطقة منشأة ناة ناصر.

فيما تواصل نيابة حوادث غرب القاهرة برئاسة المستشار محمد أبو المعالى، وإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة المحامى العام لنيابات غرب القاهرة، تحقيقاتها مع المتهمين.

وقام المتهمان بالتواصل مع داعش أمام محقق النيابة العامة، وأكدا أنهما تعرفا على قيادات التنظيم من خلال الإنترنت والفيس بوك، وبدآ يدرسان أفكارهم وكتبهم.

وكشف المتهمان بالتواصل مع داعش أمام النيابة العامة، أن عددا من قيادات تنظيم داعش الإرهابى، التى تتقابل معهما هربوا إلى دولتى السوادان وليبيا، وطلبوا منهما خلال لقاءاتهم الهروب معهم للانضمام إلى التنظيم والجهاد، مقابل توفير الأموال الطائلة لهما والنساء، مضيفا أنهم أكدوا أن التنظيم فى حاجة ماسة للشباب عقب فقدانهم الكثير من رجالهم بسبب الضربات المتلاحقة لأجهزة الأمن.

وكان قد تمكن ضباط أمن الوطنى من القبض على كل من محمد أ ش ، و أحمد ش ذ ، بمنطقة منشأة ناصر، لتواصلهما مع داعش، وتحرر محضر بالواقعة رقم 2109 لسنة 2014 وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

وردت معلومات لضباط الأمن الوطنى من مصادر سرية تفيد بأن كل من محمد أ ش ، و أحمد ش ذ ، بمنطقة منشأة ناصر، يتواصلان مع عدد من قيادات تنظيم داعش، على وسائل التواصل الاجتماعى، ويلتقيا بعضهم فى أماكن متفرقة بالقاهرة.

 

أسفرت التحريات السرية عن صحة المعلومات، وعلى الفور تم استهداف المتهم بقوة أمنية مشددة، وتم إلقاء القبض عليهما، وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض على مساعد وزير الداخلية الداخلية لأمن القاهرة، أمر بإحالتهما إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجنايات تجدد حبس 8 متهمين فى اتهامهم بالانضمام لتنظيم داعش

اخبار مصر

اخبار الحوادث

داعش

النيابة العامه



لا تفوتك
القوات المسلحة تصدر بيانا بشأن ترشح سامى عنان لانتخابات الرئاسة المقبلة

القوات المسلحة تصدر بيانا بشأن ترشح سامى عنان لانتخابات الرئاسة المقبلة

الوطنية للانتخابات:حريصون على إجراء الاقتراع الرئاسى وفق المعايير الدولية

الوطنية للانتخابات:حريصون على إجراء الاقتراع الرئاسى وفق المعايير الدولية

من "زلات اللسان" إلى "دعوات القتل".. كيف تطور منهج الإخوان التكفيرى منذ 25يناير إلى اليوم.. بدأ بتحويل استفتاء مارس2011 إلى معركة إيمان وكفر وانتهى بتكفير من يسمع "تسلم الإيادى".. ودعوات لقتل الضباط والإعلاميين

من "زلات اللسان" إلى "دعوات القتل".. كيف تطور منهج الإخوان التكفيرى منذ 25يناير إلى اليوم.. بدأ بتحويل استفتاء مارس2011 إلى معركة إيمان وكفر وانتهى بتكفير من يسمع "تسلم الإيادى".. ودعوات لقتل الضباط والإعلاميين

مختار نوح يرصد جرائم الإخوان منذ 25يناير فى حوار خاص لـ"اليوم السابع".. ويؤكد:الجماعة بعد ثورة 30يونيو طبقت نظرية إسقاط مصر شعبا وحكما بالتعاون مع جهات خارجية.. وتعاملت مع المصريين بشعار "أنا والطوفان من بعدى"

مختار نوح يرصد جرائم الإخوان منذ 25يناير فى حوار خاص لـ"اليوم السابع".. ويؤكد:الجماعة بعد ثورة 30يونيو طبقت نظرية إسقاط مصر شعبا وحكما بالتعاون مع جهات خارجية.. وتعاملت مع المصريين بشعار "أنا والطوفان من بعدى"

الأهلى "يُغري" أنطوي لمنع انتقاله لمصر المقاصة نهائياً

الأهلى "يُغري" أنطوي لمنع انتقاله لمصر المقاصة نهائياً

4 مدربين أجانب مرشحين لخلافة العيسوى فى الإسماعيلى

4 مدربين أجانب مرشحين لخلافة العيسوى فى الإسماعيلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة