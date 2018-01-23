تجديد حبس شخصين 45 يوما بتهمة التواصل مع داعش





كتب ـ أحمد إسماعيل

جددت غرفة المشورة بمحكمة جنوب القاهرة ، حبس، شخصين 45 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالانتماء والترويج لافكار تنظيم "داعش" الإرهابي بمنطقة منشأة ناة ناصر.

فيما تواصل نيابة حوادث غرب القاهرة برئاسة المستشار محمد أبو المعالى، وإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة المحامى العام لنيابات غرب القاهرة، تحقيقاتها مع المتهمين.

وقام المتهمان بالتواصل مع داعش أمام محقق النيابة العامة، وأكدا أنهما تعرفا على قيادات التنظيم من خلال الإنترنت والفيس بوك، وبدآ يدرسان أفكارهم وكتبهم.

وكشف المتهمان بالتواصل مع داعش أمام النيابة العامة، أن عددا من قيادات تنظيم داعش الإرهابى، التى تتقابل معهما هربوا إلى دولتى السوادان وليبيا، وطلبوا منهما خلال لقاءاتهم الهروب معهم للانضمام إلى التنظيم والجهاد، مقابل توفير الأموال الطائلة لهما والنساء، مضيفا أنهم أكدوا أن التنظيم فى حاجة ماسة للشباب عقب فقدانهم الكثير من رجالهم بسبب الضربات المتلاحقة لأجهزة الأمن.

وكان قد تمكن ضباط أمن الوطنى من القبض على كل من محمد أ ش ، و أحمد ش ذ ، بمنطقة منشأة ناصر، لتواصلهما مع داعش، وتحرر محضر بالواقعة رقم 2109 لسنة 2014 وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وردت معلومات لضباط الأمن الوطنى من مصادر سرية تفيد بأن كل من محمد أ ش ، و أحمد ش ذ ، بمنطقة منشأة ناصر، يتواصلان مع عدد من قيادات تنظيم داعش، على وسائل التواصل الاجتماعى، ويلتقيا بعضهم فى أماكن متفرقة بالقاهرة.

أسفرت التحريات السرية عن صحة المعلومات، وعلى الفور تم استهداف المتهم بقوة أمنية مشددة، وتم إلقاء القبض عليهما، وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض على مساعد وزير الداخلية الداخلية لأمن القاهرة، أمر بإحالتهما إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.