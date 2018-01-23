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تباين مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات العرب والأجانب

الثلاثاء، 23 يناير 2018 12:06 م
تباين مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات العرب والأجانب البورصة - ارشيفية


كتب هانى الحوتى
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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.
 
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.46%، وارتفع مؤشر " إكس 50" بنسبة 0.21%، فيما هبط مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.14%.
 
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.52%، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.07%، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.29%.
 
 
 
 
 

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