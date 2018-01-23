تباين مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات العرب والأجانب





كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.46%، وارتفع مؤشر " إكس 50" بنسبة 0.21%، فيما هبط مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.14%.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.52%، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.07%، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.29%.