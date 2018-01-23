تباين مؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة اليوم.. وسط مبيعات عربية وأجنبية

تباين مؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة اليوم.. وسط مبيعات عربية وأجنبيةالثلاثاء، 23 يناير 2018 02:58 م
أرشيفية - البورصة
كتب هانى الحوتى
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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسى مقابل صعد مؤشرى الأسهم الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 12.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 850.269 مليار جنيه.
وبلغ إجمالى قيمة التداول على الأسهم بالبورصة مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع، بصافى قيمة بلغت 39.3 مليون جنيه، 2.9 مليون جنيه، 290 ألف جنيه، 22.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بصافى قيمة 64.9 مليون جنيه، 278 ألف جنيه، على التوالى.
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.30% ليغلق عند مستوى 15197 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.05% عند مستوى 2710 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 14938 نقطة.
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.50% ليغلق عند مستوى 842 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 2013 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 528 نقطة.
وارتفعت أسهم 88 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وانخفضت 59 شركة، ولم تتغير 39 شركة.
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