تايمز تبرز انتهاك "السومو المصرى" لقواعد حظر القيادة فى اليابان

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "تايمز" البريطانية، إن رياضة "السومو" اليابانية القديمة متورطة فى فضيحة جديدة بعد اتهام واحد من نجومها بانتهاك قاعدة تحظر قيادة مصارعيها .

وأضافت الصحيفة، أن مصارع السومو المصرى الوحيد المعروف باسم "أوسوناراشي" اُتهم بقيادة سيارة بعد تعرضه وزوجته لحادث تصادم طفيف فى اليابان.

وأوضحت الصحيفة، أن التصادم لم يكن له أضرار تذكر ولم يتعرض أى شخص لإصابات، لكن المشكلة هى أن عبد الرحمن شعلان ليس لديه رخصة قيادة، لافتة إلى أن انتهاكه للقواعد آثار غضب الرابطة المهنية للرياضة لانتهاك مرسومها الخاص بعدم السماح لأى من المصارعين بقيادة أى مركبات.

وأشارت "التايمز"، إلى أن القصد من هذه القاعدة هو الحفاظ على الصورة النبيلة لهذه الرياضة، التى يعتبر المشاركون فيها تقليديا نموذجا للفضائل القديمة للكرامة وضبط النفس.

ويصر اوسوناراشى البالغ من العمر 25 عاما -ويعنى اسمه "عاصفة رملية كبيرة" - على أن زوجته كانت تقود وقت الاصطدام فى محافظة ناجانو يوم 3 يناير. وقال للشرطة إنه جلس وراء عجلة القيادة بعد التصادم خوفا عليها لأنها حامل.

لكنه لم يبلغ عن الحادث إلى جمعية السومو اليابانية أو إلى مدرسة التدريب.

وأوضحت الصحيفة، أن أوسوناراشى انسحب من بطولة السنة الجديدة الكبرى للسومو المنعقدة الآن فى طوكيو، بعد انتشار خبر الحادث.