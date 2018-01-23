video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 23 يناير 2018 03:38 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل رئيس مباحث صدفا لـ 25 مارس المقبل

الثلاثاء، 23 يناير 2018 03:11 م
تأجيل محاكمة المتهمين بقتل رئيس مباحث صدفا لـ 25 مارس المقبل محكمة


أسيوط - محمود عجمى
إضافة تعليق

قررت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط، تأجيل محاكمة 6 أشخاص، متهمين بقتل رئيس مباحث مركز صدفا، لجلسة 25 مارس القادم للنطق بالحكم. 
 
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود القاضي، وعضوية الحسن نجم الدين الكردي، و فاروق محمد فخري، وأمانة سر محمد فاروق هاشم و ميناء زكريا .
 
تعود وقائع القضية رقم 2573 لسنة 2012 جنايات صدفا، الى يوم 2 فبراير 2012، عقب توجه حملة أمنية بمركز صدفا برئاسة المقدم عصام التهامي رئيس المباحث، لضبط أحد المتهمين الهاربين من عائلة الهمامية بقرية البربا، قام كلا من المتهمين " سيد .ف .م " و " أحمد .أ .أ " أ، و " حسين .ف .س "، و " محمد .م .أ " ، و إبراهيم .ع .ف " ، و " محمد .م .ا "، بضرب الرصاص صوب قوات المباحث، مما أسفر عن استشهاد المقدم " عصام عبدالجواد التهامي " رئيس مباحث مركز صدفا .
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بيطرى أسيوط: تحصين 17 ألف رأس أبقار وأغنام ضد الجلد العقدى والجدرى

اسيوط

اخبار اسيوط

اخبار مصر

اخبار المحافظات

صدفا



لا تفوتك
القوات المسلحة تصدر بيانا بشأن ترشح سامى عنان لانتخابات الرئاسة المقبلة

القوات المسلحة تصدر بيانا بشأن ترشح سامى عنان لانتخابات الرئاسة المقبلة

الوطنية للانتخابات:حريصون على إجراء الاقتراع الرئاسى وفق المعايير الدولية

الوطنية للانتخابات:حريصون على إجراء الاقتراع الرئاسى وفق المعايير الدولية

من "زلات اللسان" إلى "دعوات القتل".. كيف تطور منهج الإخوان التكفيرى منذ 25يناير إلى اليوم.. بدأ بتحويل استفتاء مارس2011 إلى معركة إيمان وكفر وانتهى بتكفير من يسمع "تسلم الإيادى".. ودعوات لقتل الضباط والإعلاميين

من "زلات اللسان" إلى "دعوات القتل".. كيف تطور منهج الإخوان التكفيرى منذ 25يناير إلى اليوم.. بدأ بتحويل استفتاء مارس2011 إلى معركة إيمان وكفر وانتهى بتكفير من يسمع "تسلم الإيادى".. ودعوات لقتل الضباط والإعلاميين

مختار نوح يرصد جرائم الإخوان منذ 25يناير فى حوار خاص لـ"اليوم السابع".. ويؤكد:الجماعة بعد ثورة 30يونيو طبقت نظرية إسقاط مصر شعبا وحكما بالتعاون مع جهات خارجية.. وتعاملت مع المصريين بشعار "أنا والطوفان من بعدى"

مختار نوح يرصد جرائم الإخوان منذ 25يناير فى حوار خاص لـ"اليوم السابع".. ويؤكد:الجماعة بعد ثورة 30يونيو طبقت نظرية إسقاط مصر شعبا وحكما بالتعاون مع جهات خارجية.. وتعاملت مع المصريين بشعار "أنا والطوفان من بعدى"

الأهلى "يُغري" أنطوي لمنع انتقاله لمصر المقاصة نهائياً

الأهلى "يُغري" أنطوي لمنع انتقاله لمصر المقاصة نهائياً

4 مدربين أجانب مرشحين لخلافة العيسوى فى الإسماعيلى

4 مدربين أجانب مرشحين لخلافة العيسوى فى الإسماعيلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة