تأجيل محاكمة المتهمين بقتل رئيس مباحث صدفا لـ 25 مارس المقبل





أسيوط - محمود عجمى

قررت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط، تأجيل محاكمة 6 أشخاص، متهمين بقتل رئيس مباحث مركز صدفا، لجلسة 25 مارس القادم للنطق بالحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود القاضي، وعضوية الحسن نجم الدين الكردي، و فاروق محمد فخري، وأمانة سر محمد فاروق هاشم و ميناء زكريا .

تعود وقائع القضية رقم 2573 لسنة 2012 جنايات صدفا، الى يوم 2 فبراير 2012، عقب توجه حملة أمنية بمركز صدفا برئاسة المقدم عصام التهامي رئيس المباحث، لضبط أحد المتهمين الهاربين من عائلة الهمامية بقرية البربا، قام كلا من المتهمين " سيد .ف .م " و " أحمد .أ .أ " أ، و " حسين .ف .س "، و " محمد .م .أ " ، و إبراهيم .ع .ف " ، و " محمد .م .ا "، بضرب الرصاص صوب قوات المباحث، مما أسفر عن استشهاد المقدم " عصام عبدالجواد التهامي " رئيس مباحث مركز صدفا .