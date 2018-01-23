تأجيل محاكمة المتهمين بقتل رئيس مباحث صدفا لـ 25 مارس المقبل

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل رئيس مباحث صدفا لـ 25 مارس المقبلالثلاثاء، 23 يناير 2018 03:11 م
محكمة
أسيوط - محمود عجمى
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قررت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط، تأجيل محاكمة 6 أشخاص، متهمين بقتل رئيس مباحث مركز صدفا، لجلسة 25 مارس القادم للنطق بالحكم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود القاضي، وعضوية الحسن نجم الدين الكردي، و فاروق محمد فخري، وأمانة سر محمد فاروق هاشم و ميناء زكريا .
تعود وقائع القضية رقم 2573 لسنة 2012 جنايات صدفا، الى يوم 2 فبراير 2012، عقب توجه حملة أمنية بمركز صدفا برئاسة المقدم عصام التهامي رئيس المباحث، لضبط أحد المتهمين الهاربين من عائلة الهمامية بقرية البربا، قام كلا من المتهمين " سيد .ف .م " و " أحمد .أ .أ " أ، و " حسين .ف .س "، و " محمد .م .أ " ، و إبراهيم .ع .ف " ، و " محمد .م .ا "، بضرب الرصاص صوب قوات المباحث، مما أسفر عن استشهاد المقدم " عصام عبدالجواد التهامي " رئيس مباحث مركز صدفا .
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