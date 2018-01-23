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بروتوكول تعاون بين هيئة التنمية الصناعية وجمعية "خليجيون فى حب مصر"

الثلاثاء، 23 يناير 2018 08:51 م
بروتوكول تعاون بين هيئة التنمية الصناعية وجمعية "خليجيون فى حب مصر" توقيع بروتوكول التعاون


كتب إسلام سعيد
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وقع المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية مساء اليوم الثلاثاء بروتوكول تعاون بين الهيئة و جمعية "خليجيون فى حب مصر" برئاسة الدكتور يوسف العميرى لتبادل المعلومات بهدف الترويج للفرص الاستثمارية فى مصر لدى دول مجلس التعاون الخليجى.

وقال عبد الرازق إن البروتوكول يأتى انطلاقاً من الرغبة المشتركة من الطرفين نحو زيادة ودعم وتنمية العلاقات الصناعية بين جمهورية مصر العربية وأشقائها فى الخليج العربى، وزيادة فرص جذب الاستثمارات الصناعية الاجنبية، من خلال تقديم الدعم الفنى والمعلومات اللازمة للمستثمرين الصناعيين الخليجيين، بما يساهم بزيادة حجم التدفقات الاستثمارية العربية الى مصر، عن طريق توفير بيانات حول المقومات الاستثمارية الكبيرة التى تتمتع بها مصر وما تشهده من مناخ استثمارى جديد يرتكز على الاصلاحات التشريعية وتبسيط الإجراءات.

 وأضاف: يهدف البروتوكول التعريف بفرص الاستثمار، وتشجيع تنظيم الأنشطة المشتركة لتعزيز الاعمال والبعثات الاستثمارية، والعمل على إزالة أية صعوبات تعوق تنفيذ الاستثمارات الخليجية فى مصر .

من جانبه صرح الدكتور يوسف العمرى رئيس مجلس ادارة جمعية خليجيين فى حب مصر، بأن الجمعية تكونت فى الأساس لدعم مصر سياسيا واقتصاديا، وتهتم بالعديد من الجوانب الثقافية والاجتماعية فضلا عن البعد الاقتصادى، حيث تعد الجمعية نواة لتجمع عدد من المستثمرين ورجال الأعمال الخليجيون راغبى الاستثمار الصناعى فى مصر، موضحا أن الجمعية فى إطار البروتوكول الموقع مع الهيئة ستقوم بتعريف رجال الاعمال والمستثمرين العرب بفرص الاستثمار المتاحة فى مصر.

 


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