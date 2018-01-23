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بدء تلقى طلبات تقنين أراضى أملاك الدولة بمدينة الطود جنوب الأقصر.. اليوم

الثلاثاء، 23 يناير 2018 12:00 ص
بدء تلقى طلبات تقنين أراضى أملاك الدولة بمدينة الطود جنوب الأقصر.. اليوم محمد بدر محافظ الأقصر


الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن مجلس مدينة الطود جنوبى محافظة الأقصر، أنه من المقرر أن تبدأ من اليوم الثلاثاء، أعمال لجنة تلقى طلبات تقنين الأراضى بديوان محافظة الأقصر فى استلام طلبات تقنين الأراضى من واضعى اليد، وذلك حتى 29 يناير الجارى.

وقال مجلس المدينة، إنه طبقا للقانون رقم 144 لسنة 2017 الصادر فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، يجب على المواطنين واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة الذين تقدموا بطلبات تقنين أوضاعهم والذين لم يتقدموا لتقنين الأوضاع من أهالى مركز ومدينة الطود، أن يتوجهوا فورًا من الفترة المحددة لأهالى مركز ومدينة الطود والتى تبدأ من اليوم الثلاثاء الموافق 23/1/2018 حتى الاثنين القادم الموافق 29/1/2018 الى ديوان عام محافظة الأقصر، لمقر "لجنة تلقى طلبات تقنين الأراضى" لاستكمال واستيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة للتقنين خاصة الخريطة والإحداثيات.

وأضاف المجلس أنه من شروط تقنين الأوضاع وهى كالآتى: (التصرف فى أراضى أملاك الدولة يكون من خلال طلب يقدم من واضعى اليد إلى اللجنة المشكلة لتلقى الطلبات بديوان عام المحافظة، خلال 3 أشهر من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية فى 14 ديسمبر لعام 2017 - يتضمن الطلب اسم واضع اليد ورقمه القومى، ومحل إقامته، ومحله المختار، وموقع العقار المطلوب التعامل عليه ومساحته، وأسلوب التصرف المطلوب سواء بالبيع أو الإيجار أو الاستنفاع - يتم تسليم المواطن ايصال سداد رسوم الفحص عند تقدمه بالطلب، ويتم سداد الايصال فى حساب حق الشعب ببنوك "الأهلى المصرى – بنك مصر- بنك القاهرة" - تقوم اللجنة المشكلة بفحص الطلبات المقدمة من واضعى اليد، وفى حالة استيفاء الطلبات ظاهريا، يتم إخطار مقدم الطلب على عنوانه لسداد رسم المعاينة المحدد طبقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية - يتم معاينة العقار خلال 30 يوم من سداده لرسم المعاينة - تقوم لجنة التثمين والتسعير بتحديد سعر الأرض، بناءا على عدة معايير نص عليها القرار، وفقا للسعر السوقى لعام 2018 - فى حالة قبول الطلب المقدم، يتم إخطار مقدم الطلب بحيث يقوم بسداد قيمة 25 % من قيمة العقار خلال شهر من إخطاره، وتسدد باقى القيمة نقدا عند تحرير عقد البيع، ويجوز بموافقة من الوزير أو المحافظ سداد باقى الثمن على دفعات خلال السنة من تاريخ سداد نسبة 25% بواقع 25% كل 4 أشهر) وفى حالة رفض الطلب يحق لصاحب الطلب التظلم خلال 15 يوما من تاريخ رفض الطلب.


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