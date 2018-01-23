video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 23 يناير 2018 02:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"بحوث البترول" يحتل المركز الـ 30 على مستوى المراكز البحثية فى أفريقيا

الثلاثاء، 23 يناير 2018 01:00 ص
"بحوث البترول" يحتل المركز الـ 30 على مستوى المراكز البحثية فى أفريقيا أحمد الصباغ مدير معهد بحوث البترول


وائل ربيعى
إضافة تعليق

أعلن الدكتور أحمد الصباغ مدير معهد بحوث البترول، أن المعهد حصل على المركز الثالث على مستوى المعاهد والمراكز البحثية فى جمهورية مصر العربية ضمن تصنيف "ويبومتركس" العالمى التابع للمجلس الأعلى للبحث العلمى فى إسبانيا، وذلك بعد مرور 4 أشهر فقط على إطلاق نسخته الجديدة والمعدلة لتحاكى المعايير العالمية الواجب توافرها فى المواقع الإلكترونية.

وأضاف الصباغ، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الموقع الإلكترونى للمعهد جاء فى المركز السابع والثلاثين على مستوى المعاهد والمراكز البحثية فى الشرق الأوسط، والثلاثين على مستوى أفريقيا، والمركز الـ 2659 من 8000 معهد ومركز بحثى عالميًا عن عام 2017.

وأشار الصباغ إلى أن دخول المعهد وموقعه الإلكترونى فى هذا التصنيف العالمى يعد أمرًا إيجابيًا ومبشرًا بأن معهد بحوث البترول المصرى يسير بخطى ثابتة لتنفيذ أهدافه وتطلعاته وخطته واستراتيجيته، متوقعا أن يحتل المعهد والموقع الإلكترونى مكانة أكثر تقدمًا فى السنوات المقبلة مع استكمال خطط التطوير، واعتماد كامل المعايير العالمية فى مختلف مجالات عمله.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعاون بين معهد بحوث البترول ومؤسسة المنجزين العرب لتطوير قدرات الأفراد

بحوث البترول

معهد حوث البترول

تصنيف دولى



لا تفوتك
السجن 3 سنوات للشاب المتسبب فى حادث كوبرى ستانلى

السجن 3 سنوات للشاب المتسبب فى حادث كوبرى ستانلى

السيسي يستقبل رئيس الاستخبارات الفرنسية ويؤكد خصوصية العلاقات بين البلدين

السيسي يستقبل رئيس الاستخبارات الفرنسية ويؤكد خصوصية العلاقات بين البلدين

نتيجة ثالث أيام تلقى أوراق المرشحين للرئاسة: لم يتقدم أحد.. الهيئة الوطنية للانتخابات: حصر عدد القضاة واللجان الفرعية بشمال سيناء.. و814 ألف تأييد لـ23 اسما.. وإغلاق باب تلقى طلبات المنظمات لمتابعة الانتخابات

نتيجة ثالث أيام تلقى أوراق المرشحين للرئاسة: لم يتقدم أحد.. الهيئة الوطنية للانتخابات: حصر عدد القضاة واللجان الفرعية بشمال سيناء.. و814 ألف تأييد لـ23 اسما.. وإغلاق باب تلقى طلبات المنظمات لمتابعة الانتخابات

"الإسكان" تطرح 18 ألف وحدة سكنية للمصريين بالخارج فى 11 محافظة.. فتح باب الحجز 4 فبراير المقبل.. ورئيس صندوق التمويل الاجتماعى: عدم الاستفادة بقطعة أرض أو شقة بـ"دار مصر" أبرز شروط الحجز (صور)

"الإسكان" تطرح 18 ألف وحدة سكنية للمصريين بالخارج فى 11 محافظة.. فتح باب الحجز 4 فبراير المقبل.. ورئيس صندوق التمويل الاجتماعى: عدم الاستفادة بقطعة أرض أو شقة بـ"دار مصر" أبرز شروط الحجز (صور)

نجوم مسرح مصر يودعون والد أوس أوس

نجوم مسرح مصر يودعون والد أوس أوس

أنا ممكن أنونو عادى.. القط "جيرى" يرث 30ألف يورو بعد وفاة صاحبته الإيطالية

أنا ممكن أنونو عادى.. القط "جيرى" يرث 30ألف يورو بعد وفاة صاحبته الإيطالية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة