"بحوث البترول" يحتل المركز الـ 30 على مستوى المراكز البحثية فى أفريقيا





وائل ربيعى

أعلن الدكتور أحمد الصباغ مدير معهد بحوث البترول، أن المعهد حصل على المركز الثالث على مستوى المعاهد والمراكز البحثية فى جمهورية مصر العربية ضمن تصنيف "ويبومتركس" العالمى التابع للمجلس الأعلى للبحث العلمى فى إسبانيا، وذلك بعد مرور 4 أشهر فقط على إطلاق نسخته الجديدة والمعدلة لتحاكى المعايير العالمية الواجب توافرها فى المواقع الإلكترونية.

وأضاف الصباغ، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الموقع الإلكترونى للمعهد جاء فى المركز السابع والثلاثين على مستوى المعاهد والمراكز البحثية فى الشرق الأوسط، والثلاثين على مستوى أفريقيا، والمركز الـ 2659 من 8000 معهد ومركز بحثى عالميًا عن عام 2017.

وأشار الصباغ إلى أن دخول المعهد وموقعه الإلكترونى فى هذا التصنيف العالمى يعد أمرًا إيجابيًا ومبشرًا بأن معهد بحوث البترول المصرى يسير بخطى ثابتة لتنفيذ أهدافه وتطلعاته وخطته واستراتيجيته، متوقعا أن يحتل المعهد والموقع الإلكترونى مكانة أكثر تقدمًا فى السنوات المقبلة مع استكمال خطط التطوير، واعتماد كامل المعايير العالمية فى مختلف مجالات عمله.