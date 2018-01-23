انطلاق فعاليات ورشة عمل متخصصة للتعرف والتعامل السليم مع المخلفات الخطرة





أحمد يعقوب

تحت رعاية الدكتور مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك وبالتعاون مع وزارة البيئة من خلال البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة والممول من مرفق البيئة العالمية.

وفى حضور الدكتورة ناهد يوسف، الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة والأستاذة ناهد على حسن، رئيس الإدارة المركزية للمعهد القومى للتدريب الجمركى بمصلحة الجمارك المصرية والدكتور أحمد صبيح، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات العامة والاتصالات.

وفى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين جهاز شئون البيئة ومصلحة الجمارك المصرية لرفع كفاءة وتدريب العاملين بالجمارك المصرية والتعامل السليم مع المخلفات الخطرة (مخلفات المعدات الكهربائية والإلكترونية) طبقاً للقوانين المصرية والاتفاقات الدولية ذات الصلة (بازل، روتردام، استوكهولم).

استمرت لليوم الثانى على التوالى بمقر معهد القاهرة للتدريب الجمركى بمصلحة الجمارك المصرية بأبراج وزارة المالية فعاليات البرنامج التدريبى للعاملين بالجمارك المصرية للتعرف والتعامل السليم مع المخلفات الخطرة الذى تنظمه وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات ومشروع إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية، والذى يعقد خلال الفترة من 22 إلى 24 يناير 2018.

ويتضمن البرنامج التدريبى الذى يتم تنفيذه مع مصلحة الجمارك تنظيم 7 ورش عمل متخصصة للعاملين بمصلحة الجمارك والعاملين بالإدارات ذات الصلة بمختلف المنافذ الجمركية وجميع الموانئ المصرية ( الإسكندرية، الدخيلة السلوم، دمياط، الإسماعيلية، بورسعيد ،السويس، شمال سيناء،السخنة، الأدبية ،نويبع، موانىء البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية) التدريب والتعريف بكيفية التعامل السليم مع تلك المخلفات ورفع الوعى بشأن الاتفاقيات العالمية الثلاث (بازل وروتردام واستكهولم) وذلك للحفاظ على الصحة العامة والبيئة من الممارسات الخاطئة المتعلقة بتداول وإدارة المخلفات الخطرة (مخلفات المعدات الكهربائية والإلكترونية).

كما يتطرق البرنامج لشرح وتعريف إجراءات استيراد وتصدير المخلفات والنفايات الخطرة والمواد الكيميائية بموجب القوانين المصرية والاتفاقيات الدولى، إلى جانب الضوابط والإجراءات الجمركية (مخطط التهريب، طريقة الفحص، وقوائم الاختيار) وتحديد الهوية تصنيف المخلفات والإجراءات الوقائية، إضافة إلى كيفية التعامل مع الشحنات المهربة أو غير المشروعة، وإجراءات الملاحقة القضائية لحالات الاتجار غير المشروع.

وقد تم اعداد المحتوى التدريبى طبقا للإرشادات التوجيهية الصادرة عن سكرتارية اتفاقية بازل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP ومنظمة الغذاء والزراعة FAO بهدف تدريب العاملين بالجمارك المصرية ورفع كفاءتهم للتعرف على المخلفات الخطرة ومنها مخلفات المعدات الكهربائية والإلكترونية وتأثيرها على الصحة والبيئة وكيفية التعامل السليم معها ونقلها عبر الحدود، والتعريف بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة (بازل، روتردام، استوكهولم) وإعداد وتأهيل مدربين من العاملين بالمعاهد الثقافية الجمركية لضمان استدامة التدريب بمصلحة الجمارك