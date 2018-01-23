انسداد بوغاز عزبة البرج بعد انهيار الحاجز الغربى للبوغاز

انهار الحاجز الغربى لبوغاز عزبة البرج - رأس البر بمحافظة دمياط ، اليوم الثلاثاء، وانهارت الاحجار والكتل الخرسانية بمنطقة اللسان في مجرى البوغاز بسبب تعرض سواحل محافظة دمياط إلى موجة من الطقس السيئ وارتفاع الموج وسرعة الرياح.

وقال حمدى الغرباوى نقيب الصيادين أن البوغاز مغلق منذ الاربعاء الماضى بسبب مرور البلاد بنوة الغطاس والمنخفض الجوى الذى تعرضت له البلاد يومى الجمعة والسبت الماضيين ما تسبب فى إغلاق بوغاز عزبة البرج أمام حركة الصيد لمدة أسبوع.