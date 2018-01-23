انسداد بوغاز عزبة البرج بعد انهيار الحاجز الغربى للبوغاز

انسداد بوغاز عزبة البرج بعد انهيار الحاجز الغربى للبوغازالثلاثاء، 23 يناير 2018 06:10 م
الكتل الخرسانية بمنطقة اللسان
دمياط عبده عبد البارى
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انهار الحاجز الغربى لبوغاز عزبة البرج - رأس البر بمحافظة دمياط ، اليوم الثلاثاء، وانهارت الاحجار والكتل الخرسانية بمنطقة اللسان في مجرى البوغاز بسبب تعرض سواحل محافظة دمياط إلى موجة من الطقس السيئ وارتفاع الموج وسرعة الرياح.
وقال حمدى الغرباوى نقيب الصيادين أن البوغاز مغلق منذ الاربعاء الماضى بسبب مرور البلاد بنوة الغطاس والمنخفض الجوى الذى تعرضت له البلاد يومى الجمعة والسبت الماضيين ما تسبب فى إغلاق بوغاز عزبة البرج أمام حركة الصيد لمدة أسبوع.
وأوضح نقيب الصيادين لليوم السابع أن المراكب متوقفة منذ مساء الأربعاء الماضى للخطورة الشديدة التى تسببها تلك النوة من سرعة الرياح وإرتفاع الأمواج .
وناشد الغرباوى الجهات المعنية بالتدخل لرفع الاحجار والكتل الخرسانية المنهارة التى ستمثل خطورة شديدة على المراكب.
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