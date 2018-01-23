انتهاء جمعيات 32 شركة تابعة للقابضة للقطن والغزل والنسيج





كتب عبد الحليم سالم

انتهت القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، إحدى شركات وزارة قطاع الاعمال العام من عقد الجميعات العامة لشركاتها التابعة 32 شركة برئاسة الدكتور أحمد مصطفى رئيس القابضة ورئيس الجمعيات.

وقال مصدر بالقابضة للغزل لـ"اليوم السابع" إن الجمعيات ناقشت ميزانيات العام المالى 2016-2017، وما تزال بعضها تحت مراجعة الجهاز المركزى لمحاسبات لتعجيل بعض البنود والمخصصات.

ومن المنتظر بحسب المصدر أن تعلن النتائج النهائية للشركات خلال أسبوعين، لافتا أن الشركات بصورة مبدئية نجحت فى خفض الخسائر بنسب تتراوح من 10% إلى 30%، عن العام المالى 2015-2016.

وقال المصدر إنه سيتم عقد الجمعية العامة للشركة القابضة برئاسة وزير قطاع الأعمال العام فور انتهاء الجهاز المركزى من مراجعة الميزانية، موضحا أنه من المنتظر أن يلتقى خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام شركات القابضة للقطن والغزل خلال الفترة المقبلة، فى إطار التعرف على رؤساء الشركات القابضة والتابعة.

كان الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، قال فى تصريحات له، إن الحكومة لديها خطة خمسية للنهوض بشركات قطاع الغزل والنسيج فى الوجه البحرى من أجل أن تعود مرة أخرى جاذبة لصناعة الغزل والنسيج، وهذه الخطة فى حاجة إلى تمويل 20 مليار جنيه.