الين يهبط مع تقليص المركزى اليابانى توقعات إنهاء التحفيز





رويترز

نزل الين اليابانى اليوم الثلاثاء، بعد تصريحات من محافظ بنك اليابان المركزى بحذو بنوك مركزية أخرى تقلص برامج التحفيز النقدى، بينما عوض الدولار خسائره بعد استئناف الحكومة الأمريكية أنشطتها.

ونزلت العملة اليابانية إلى 111.15 ين مقابل الدولار بانخفاض نسبته 0.2 % عند مستوى الإغلاق فى الولايات المتحدة، بعد أن أكد محافظ البنك المركزى هاروهيكو كورودا، إلتزامه بالتيسير النقدى.

وجاءت التصريحات بعد أن توصل مجلس الشيوخ الأمريكى لاتفاق لإنهاء إغلاق الحكومة والذى استمر ثلاثة أيام مما ساهم فى تعافى الدولار من خسائره السابقة، إلا أن الدولار ظل قرب أدنى مستوى فى ثلاثة أعوام مقابل سلة من العملات نتيجة مخاوف من أن يفقد ميزته بالنسبة للعائدات.

وسجل مؤشر الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية 90.49، وهو لا يبعد كثيرا عن أقل مستوى فى ثلاث سنوات البالغ 90.104 الذى لامسه فى 17 يناير.

وسجل اليورو 1.2277 دولار ليعزز الاتجاه الصعودى بعدما سجل أعلى مستوى فى ثلاثة أعوام عند 1.2323 دولار فى 17 يناير أيضا.

وسجل الاسترلينى أعلى مستوى، فيما بعد الاقتراع بالانسحاب من الاتحاد الأوروبى عند 1.4005 دولار بفضل تفاؤل بتوصل بريطانيا لاتفاق انفصال مرض مع الاتحاد الأوروبى.